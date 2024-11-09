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دراسة: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم

11/9/2024 4:43:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تشير دراسة صينية جديدة، إلى أن التشخيص والعلاج المبكر لمرض الارتجاع المعدي المريئي قد يلعبان دوراً مهماً في تقليل مخاطر تطور ارتفاع ضغط الدم المصاحب، مما يضيف بُعداً جديداً لعوامل الخطر المرتبطة بهذا المرض ويستدعي مزيداً من البحث والتطبيقات الطبية.
اعتمد الباحث ويغ لي، من جامعة جيانغشي في الصين، في دراسته على تحليل عشوائي مندلي لعينة من المرضى، للكشف عن العلاقة السببية بين مرض الارتجاع المعدي المريئي وارتفاع ضغط الدم. ويُعتبر مرض الارتجاع المعدي المريئي حالة تتدفق فيها أحماض المعدة بشكل متكرر إلى المريء، مما يؤدي إلى تهيّج بطانته.


يمكن للعديد من الأشخاص التعامل مع أعراض الارتجاع من خلال تغييرات في نمط الحياة أو الأدوية، بينما تتطلب بعض الحالات النادرة إجراءات جراحية. وقد أضافت الدراسة التي نُشرت على موقع (هيلث داي) منظوراً جديداً لفهم العلاقة بين الارتجاع المعدي وارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أهمية التدخل المبكر للحد من تأثيراتهما المشتركة. وكالات

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