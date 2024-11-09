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انتهاء مشروع صيانة طريق جسر سلحوب - البقعة

11/9/2024 4:42:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال مشروع صيانة جزء من طريق عمّان جرش في المنطقة الممتدة من جسر سلحوب ولغاية جسر البقعة وبالاتجاهين وبطول (5) كلم.


وكانت الوزارة قد باشرت منتصف أيلول الماضي العمل في المشروع الذي كان من المقرر أن يستمر حتى منتصف كانون ثاني من العام المقبل الا أن الوزارة تمكنت من إنهاء المشروع بنصف المدة العقدية المحددة في وثائق العطاء.


وشملت الأعمال في المشروع، كشط سطح الطريق القائم وإعادة تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة، بالإضافة لتنفيذ أعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.

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