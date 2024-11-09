انتهاء مشروع صيانة طريق جسر سلحوب - البقعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال مشروع صيانة جزء من طريق عمّان جرش في المنطقة الممتدة من جسر سلحوب ولغاية جسر البقعة وبالاتجاهين وبطول (5) كلم.
وكانت الوزارة قد باشرت منتصف أيلول الماضي العمل في المشروع الذي كان من المقرر أن يستمر حتى منتصف كانون ثاني من العام المقبل الا أن الوزارة تمكنت من إنهاء المشروع بنصف المدة العقدية المحددة في وثائق العطاء.
وشملت الأعمال في المشروع، كشط سطح الطريق القائم وإعادة تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة، بالإضافة لتنفيذ أعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
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