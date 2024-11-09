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بتوجيهات ملكية.. إخلاء أردنية تعرضت لحادث في السعودية

11/9/2024 4:42:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بتوجيهات ملكية سامية أرسلت القوات المسلحة الأردنية، مساء أمس الجمعة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، مزودة بطاقم طبي متخصص لإخلاء مواطنة أردنية تعرضت لحادث سير في المملكة العربية السعودية.


وأوضح أخصائي جراحة الإصابات والحوادث، أنه سيتم متابعة حالتها من خلال فريق متخصص في مدينة الحسين الطبية، لتقييم وضعها وتقديم العلاج اللازم لها، مبيناً أن حالة المصابة العامة مستقرة.


بدورهم عبر ذوو الفتاة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية.

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