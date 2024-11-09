إنجازات التدريب المهني وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي

تناول تقرير الربع الثالث من العام الحالي، في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، تحســين عمليــة اتخــاذ القــرار وتعزيــز كفــاءة إدارة التعليـم المهني والتقني والانتهاء مــن تفعيــل منصــة نظــام إدارة المعلومــات التربويــة( BTEC) الخاصة بالتعليم المهني.



و أشار التقرير الى تدريـب 1343 إداريا على اســتخدام المنصة التي تحتــوي بيانــات الطلبـة والمـوارد البشـرية والمـواد التعليميــة.



وتناول التقرير الاســتعداد للعـام الدراسـي 2025/2024، من خلال زيـارات ميدانيـة الى 310 مدرســة مــن مــدارس التعليــم المهنــي، للتأكـد مـن جاهزيتها لاســتقبال الطلبــة، إضافة الى تعيين 894 معلما ومعلمــة فــي مــدارس التعليــم المهنــي، إضافة الى تنفيـذ أنشـطة وفعاليـات التوجيـه المهنـي الهادفـة إلـى تعزيـز ثقـة الطلبـة بالتخصصـات المهنيـة المعتمـدة ضمـن برنامـج (BTEC) واسـتهدفت الفعاليـات 9535 طالبـًا وطالبــة .



كما تـم تنظيــم ملتقييـن للتوجيـه المهنـي فــي مادبـا والمفـرق، لتعزيــز الوعــي بأهميـة التعليـم المهنـي والتقنـي وفرصـه المسـتقبلية والانتهاء مــن تدريــب المشــرفين والمدرســين علــى مناهــج المهــارات الرقميــة لــطلاب المــدارس الحكوميــة وأدلــة المعلميــن وكتــب الأنشطة التــي تــم تطويرهــا للصفــوف الفرديــة ،مــن الصــف الأول حتــى الحــادي عشــر،اضافة الى البدء بتدريــس المناهــج وكتــب الانشــطة الجديـدة للصفـوف الفرديـة والعمــل علــى اسـتكمال تطويـر المناهــج للصفــوف الزوجيــة مــن الصـف الثاني حتى الثاني عشـر.

و فيمـا يخـص برنامـج تطويـر وتعزيـز التعليـم والتدريـب التقنـي والمهني (Plus HTU )، تم الانتهاء مـن أعمال التأهيـل فـي معهـد حكما وكذلـك أعمـال التأهيـل فـي معهـد إناث اربد،اضافة الى الانتهاء من اعــمال البــناء لمبــنى حاضــنة الاعــمال في معــهد إناث اربد

كما تم إعـداد خطـة التدريـب وتطويـر المـواد التدريبيـة، والانتهـاء مـن عمليـة التدريـب فـي جميع المعاهـد الســبعة حكمــا، إنــاث اربــد، ياجــوز، ســحاب، عيــن الباشــا انــاث، غــور الصافــي والعقبة.

وكما أطلقت اسـتراتيجية الإرشـاد المهنـي والوظيفـي 2024 – 2033 والتـي تهـدف إلـى رفـع كفـاءة رأس المـال البشـري من خلال 5 محـاور رئيسـية توزعـت علـى الاتصـال والتوعيـة ومواءمـة مخرجـات التعليـم والتدريـب مـع متطلبـات سـوق العمـل والتمكيـن الاقتصـادي والتنميــة الاجتماعيــة و الحوكمــة والاســتدامة، وذلــك ســعيا لتحســين حاكميــة قطاعـي التعليم والتشغيل .بترا