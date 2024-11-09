البدء بالعمل على مشروع اعادة تأهيل طريق الزرقاء-المفرق

أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان بدء أعمال مشروع صيانة وتحسين واعادة تأهيل طريق الزرقاء-المفرق في المنطقة الممتدة من ثغرة الجب ولغاية جسر قاعدة الملك حسين الجوية مروراً بجامعة أل البيت وبطول (13كم).



و تشمل أعمال العطاء كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.



وتبلغ كلفة المشروع الاجمالية 2.8 مليون دينار ومدة العمل 180 يوما.

وقد جاء إختيار هذا الطريق في هذه المرحلة لكونه أحد الطرق الحيوية التي تربط محافظة العاصمة بمحافظات الزرقاء والمفرق واربد وتمتد نحو الحدود مع سوريا الشقيقة.



ونظرا لأهمية الطريق سيتم تنفيذ اعمال المشروع دون اغلاقه أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات الجزئية بتحويل اتجاهي السير على أحد المسارب وتنفيذ الأعمال على المسرب الآخر لحين انتهاء العمل ثم عكس التحويلة.

بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية تعلن الوزارة عن اجراء تحويلات مرورية حسب نموذج التحويلة المرفق، اعتبارا من صباح غدٍ السبت 10/11/2024، وستعمل الوزراة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة.



وتهيب وزارة الأشغال بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.







