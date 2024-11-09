الهيئة الخيرية تطلق حملة لدعم مبتوري الأطراف في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت الهيئة
الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إعلامية لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة
الأمل"، والتي تهدف لدعم نحو 16 ألف
من قطاع غزة من مبتوري الأطراف.
وأقام الأردن في
المستشفى الميداني العسكري بخانيونس عيادتين منتقلتين لتركيب الأطراف، ومنذ بداية
إطلاق مبادرة "استعادة الأمل" منتصف شهر أيلول الماضي قامت كوادر
الخدمات الطبية الملكية بتركيب 120 طرفاً صناعياً لـ 116 شخصا.
وتستهدف الهيئة
من خلال هذه الحملة الأفراد والمنظمات والمؤسسات من القطاع الخاص والعام لجمع
تبرعات تُمكّن من دعم عدد كبير من المتضررين جراء الحرب، وتبلغ تكلفة الطرف
الصناعي الواحد 1400 دولار أمريكي.
وتهدف هذه
الحملة إلى إتاحة الفرصة للجميع من أفراد وشركات ومؤسسات من كافة القطاعات للتبرع
ضمن المبادرة مباشرة، بالإضافة الى لقاءات واجتماعات مع المنظمات الدولية
والاقليمية لحشد التبرعات.
كما سيتم إطلاق
حملة دعائية عبر شاشات مختلف التلفزيونات المحلية والمواقع الاخبارية المحلية،
وسيشارك عدد من المؤثرين المحليين والاقليميين في هذه الحملة للوصول لأكبر عدد من
المتبرعين داخل الأردن وخارجه.
وقال أمين عام
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إنه تم جمع ما يزيد عن 2
مليون دولار أمريكي منذ بداية إطلاق مبادرة "استعادة الأمل"، مبيناً أنه
لا نزال بعيدين عن الهدف الرئيسي الذي سيعمل على تأمين العدد الكلي لمبتوري
الأطراف المتواجدين داخل قطاع غزة.
ودعا كافة
الجهات والقطاعات والمؤسسات والمنظمات والأفراد داخل الأردن وخارجه من المشاركة
ضمن الحملة والتي ستسهم في تسهيل حياة أهلنا في غزة ومساعدتهم في ممارسة حياتهم
اليومية بطريقة أسلس وأسهل وأقرب ما يمكن للطبيعي.
وبين الشبلي أن
التقنية المعتمدة في هذه المبادرة تمكن مبتوري الاطراف بعد تركيب الطرف من استعادة
قدرتهم على استعمال الطرف المبتور خلال ساعتين من تركيب الطرف وتدريبهم على كيفية
وضعه وفكه بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية وطبيعة حياتهم اليومية ونشاطهم.
وخصصت الهيئة
الخيرية الأردنية الهاشمية حساب بنكي في بنك الاتحاد IBAN JO21
UBSI 1030 0000 4020 1659 9151 05 لاستقبال التبرعات من كافة الدول حول العالم
بالإضافة الى استقبال التبرعات من خلال اي فواتيركم والموقع الالكتروني الخاص
بالهيئة بالإضافة الى التبرعات النقدية المباشرة في
مبناها القائم في خلدا – شارع سعيد بينو – بناية رقم 4.
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