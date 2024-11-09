الهيئة الخيرية تطلق حملة لدعم مبتوري الأطراف في غزة

أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إعلامية لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة الأمل"، والتي تهدف لدعم نحو 16 ألف من قطاع غزة من مبتوري الأطراف.



وأقام الأردن في المستشفى الميداني العسكري بخانيونس عيادتين منتقلتين لتركيب الأطراف، ومنذ بداية إطلاق مبادرة "استعادة الأمل" منتصف شهر أيلول الماضي قامت كوادر الخدمات الطبية الملكية بتركيب 120 طرفاً صناعياً لـ 116 شخصا.



وتستهدف الهيئة من خلال هذه الحملة الأفراد والمنظمات والمؤسسات من القطاع الخاص والعام لجمع تبرعات تُمكّن من دعم عدد كبير من المتضررين جراء الحرب، وتبلغ تكلفة الطرف الصناعي الواحد 1400 دولار أمريكي.



وتهدف هذه الحملة إلى إتاحة الفرصة للجميع من أفراد وشركات ومؤسسات من كافة القطاعات للتبرع ضمن المبادرة مباشرة، بالإضافة الى لقاءات واجتماعات مع المنظمات الدولية والاقليمية لحشد التبرعات.



كما سيتم إطلاق حملة دعائية عبر شاشات مختلف التلفزيونات المحلية والمواقع الاخبارية المحلية، وسيشارك عدد من المؤثرين المحليين والاقليميين في هذه الحملة للوصول لأكبر عدد من المتبرعين داخل الأردن وخارجه.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إنه تم جمع ما يزيد عن 2 مليون دولار أمريكي منذ بداية إطلاق مبادرة "استعادة الأمل"، مبيناً أنه لا نزال بعيدين عن الهدف الرئيسي الذي سيعمل على تأمين العدد الكلي لمبتوري الأطراف المتواجدين داخل قطاع غزة.



ودعا كافة الجهات والقطاعات والمؤسسات والمنظمات والأفراد داخل الأردن وخارجه من المشاركة ضمن الحملة والتي ستسهم في تسهيل حياة أهلنا في غزة ومساعدتهم في ممارسة حياتهم اليومية بطريقة أسلس وأسهل وأقرب ما يمكن للطبيعي.



وبين الشبلي أن التقنية المعتمدة في هذه المبادرة تمكن مبتوري الاطراف بعد تركيب الطرف من استعادة قدرتهم على استعمال الطرف المبتور خلال ساعتين من تركيب الطرف وتدريبهم على كيفية وضعه وفكه بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية وطبيعة حياتهم اليومية ونشاطهم.



وخصصت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حساب بنكي في بنك الاتحاد IBAN JO21 UBSI 1030 0000 4020 1659 9151 05 لاستقبال التبرعات من كافة الدول حول العالم بالإضافة الى استقبال التبرعات من خلال اي فواتيركم والموقع الالكتروني الخاص بالهيئة بالإضافة الى التبرعات النقدية المباشرة في مبناها القائم في خلدا – شارع سعيد بينو – بناية رقم 4.







