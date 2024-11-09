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مسؤول إسرائيلي يكشف خبايا جديدة عن فضائح مكتب نتنياهو

11/9/2024 4:41:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤول سياسي، أن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاولوا تعديل بروتوكولات تتعلق بيوم 7 أكتوبر 2023.
وقال المسؤول إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو ترتبط بمحاولة تغيير وثائق عن إنذارات بشأن 7 أكتوبر.

وأضاف أن مقربين من نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاده عن الشبهات، وفق القناة العبرية.

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