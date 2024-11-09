مسؤول إسرائيلي يكشف خبايا جديدة عن فضائح مكتب نتنياهو

مسؤول إسرائيلي يكشف خبايا جديدة عن فضائح مكتب نتنياهو
التاريخ
11/9/2024 4:41:43 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤول سياسي، أن مسؤولين
في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاولوا تعديل بروتوكولات تتعلق بيوم 7
أكتوبر 2023.
وقال المسؤول إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو
ترتبط بمحاولة تغيير وثائق عن إنذارات بشأن 7 أكتوبر.
وأضاف أن مقربين من نتنياهو لم يدخروا وسيلة
لإبعاده عن الشبهات، وفق القناة العبرية.
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