مسؤول إسرائيلي يكشف خبايا جديدة عن فضائح مكتب نتنياهو

نقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤول سياسي، أن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين حاولوا تعديل بروتوكولات تتعلق بيوم 7 أكتوبر 2023.



وقال المسؤول إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو ترتبط بمحاولة تغيير وثائق عن إنذارات بشأن 7 أكتوبر.



وأضاف أن مقربين من نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاده عن الشبهات، وفق القناة العبرية.

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