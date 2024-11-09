المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا عسكريا جنوب الأراضي المحتلة

المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا عسكريا جنوب الأراضي المحتلة
التاريخ
11/9/2024 4:41:41 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت "المقاومة الإسلامية في
العراق"، مساء الجمعة، أنها هاجمت هدفا عسكريا في جنوب "الأراضي
المحتلة" بطائرات مسيّرة.
يأتي ذلك في ضوء استمرار المقاومة بنهجها في مقاومة
الاحتلال، ونُصرةً لأهل فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال
الإسرائيلي بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.
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