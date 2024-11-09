عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على صور

عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على صور
التاريخ
11/9/2024 4:41:40 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مصادر لبنانية ليلة الجمعة/ السبت، إن
6 أشخاص استشهدوا وأصيب 38 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة صور، جنوب
لبنان.
وأضافت المصادر أن عمليات رفع الأنقاض في
المنطقة المستهدفة ما تزال مستمرة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعى أنه استهدف
مجمع استخبارات لحزب الله اللبناني في المدينة.
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