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عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على صور

11/9/2024 4:41:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مصادر لبنانية ليلة الجمعة/ السبت، إن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب 38 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة صور، جنوب لبنان.
وأضافت المصادر أن عمليات رفع الأنقاض في المنطقة المستهدفة ما تزال مستمرة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعى أنه استهدف مجمع استخبارات لحزب الله اللبناني في المدينة.

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