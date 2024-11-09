إصابة عسكريين بقصف إسرائيلي على ريفي حلب وإدلب

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن طائرات إسرائيلية قصفت، في وقت مبكر اليوم السبت، مواقع في ريفي حلب وإدلب شمال غربي سوريا، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين وخسائر مادية.



وقالت وسائل إعلام سورية إن قصفا إسرائيليا استهدف مجمع البحوث العلمية في منطقة السفيرة بريف حلب شمالي سوريا في وقت مبكر اليوم السبت.



وأفادت تقارير إعلامية بأن القصف استهدف كذلك معامل الدفاع ومواقع لمجموعات مسلحة في المنطقة.



وبحسب التقارير نفسها، سجل تحليق مكثف لطائرات مجهولة الهوية في سماء جنوبي سوريا قبيل وقوع الغارات.



والثلاثاء الماضي، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة القصير في محافظة حمص على حدود لبنان، وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها عن استهداف مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني.



وقبل ذلك بيوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مقر استخبارات حزب الله في سوريا جنوبي دمشق.



ومع بدء العدوان الحالي على لبنان، تواترت الغارات الإسرائيلية داخل سوريا وفي المنطقة الحدودية مع لبنان بذريعة ضرب قدرات حزب الله، وبخاصة في ما يتعلق بنقل الأسلحة.



ومنذ 2011، نفذ الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات داخل سوريا بدعوى منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

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