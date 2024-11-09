إصابة عسكريين بقصف إسرائيلي على ريفي حلب وإدلب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن طائرات
إسرائيلية قصفت، في وقت مبكر اليوم السبت، مواقع في ريفي حلب وإدلب شمال غربي
سوريا، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين وخسائر مادية.
وقالت وسائل إعلام سورية إن قصفا إسرائيليا
استهدف مجمع البحوث العلمية في منطقة السفيرة بريف حلب شمالي سوريا في وقت مبكر
اليوم السبت.
وأفادت تقارير إعلامية بأن القصف استهدف كذلك
معامل الدفاع ومواقع لمجموعات مسلحة في المنطقة.
وبحسب التقارير نفسها، سجل تحليق مكثف لطائرات
مجهولة الهوية في سماء جنوبي سوريا قبيل وقوع الغارات.
والثلاثاء الماضي، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي
غارات على بلدة القصير في محافظة حمص على حدود لبنان، وتحدث جيش الاحتلال
الإسرائيلي حينها عن استهداف مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني.
وقبل ذلك بيوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه
قصف مقر استخبارات حزب الله في سوريا جنوبي دمشق.
ومع بدء العدوان الحالي على لبنان، تواترت
الغارات الإسرائيلية داخل سوريا وفي المنطقة الحدودية مع لبنان بذريعة ضرب قدرات حزب
الله، وبخاصة في ما يتعلق بنقل الأسلحة.
ومنذ 2011، نفذ الاحتلال الإسرائيلي مئات
الغارات داخل سوريا بدعوى منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.
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