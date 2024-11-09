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الاحتلال يشن 13 غارة على الضاحية الجنوبية

11/9/2024 4:41:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، 13 غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مناطق الحدث قرب الجامعة اللبنانية، وبرج البراجنة، وحارة حريك، بحسب إعلام لبناني.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه تحذيرا بإخلاء مبان في عدد من مناطق الضاحية قبل ضربها مساء الجمعة.

وادعى أدرعي أن هذه المباني تضم منشآت ومصالح لحزب الله.

وكان الاحتلال الإسرائيلي واصل الجمعة شن غارات عنيفة على مناطق جنوب وشرق لبنان، فيما واصل حزب الله إطلاق الصواريخ على شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة، باستشهاد 3117 وإصابة 13888 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ أكتوبر 2023.

وتعثرت الجهود الدبلوماسية الأميركية لوقف القتال بين "إسرائيل" وحزب الله، والتي تضمنت اقتراحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، الأسبوع الماضي قبل الانتخابات الأميركية التي جرت يوم الثلاثاء وأعادت الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض.

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