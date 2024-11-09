عطل في شات جي بي تي يقطع الخدمة عن آلاف المستخدمين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت شركة "أوبن.إيه.آي" المدعومة من مايكروسوفت إنها تواجه عطلا أدى إلى عدم توفر برنامج الدردشة الشهير التابع لها "شات جي.بي.تي".
وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنها تحقق في المشكلة وتعمل على استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، غير أنها لم تفصح عن سبب المشكلة، وقالت إنها استطاعت تحديدها، وتعمل على إصلاحها.
ووفقا لموقع "داون ديتكيتور" لرصد انقطاعات الإنترنت والبرامج الإلكترونية، تأثر أكثر من 19403 مستخدمين بانقطاع خدمة الشركة. بترا
MENAFN09112024000072011014ID1108867753
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.