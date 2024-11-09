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عطل في شات جي بي تي يقطع الخدمة عن آلاف المستخدمين

11/9/2024 4:41:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت شركة "أوبن.إيه.آي" المدعومة من مايكروسوفت إنها تواجه عطلا أدى إلى عدم توفر برنامج الدردشة الشهير التابع لها "شات جي.بي.تي".


وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنها تحقق في المشكلة وتعمل على استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، غير أنها لم تفصح عن سبب المشكلة، وقالت إنها استطاعت تحديدها، وتعمل على إصلاحها.


ووفقا لموقع "داون ديتكيتور" لرصد انقطاعات الإنترنت والبرامج الإلكترونية، تأثر أكثر من 19403 مستخدمين بانقطاع خدمة الشركة. بترا

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