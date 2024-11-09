حريق ضخم في العاصمة بيروت يلتهم عشرات السيارات- فيديو

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، السبت، بأن حريقا اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء ببيروت، أدى إلى تمدد النيران الى عشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة.



وتسبب الحادث، وفق المصدر ذاته، في احتراق السيارات وانفجار بعضها، واندلاع حريق هائل شوهدت اعمدة الدخان الناجمة عنه من مناطق بعيدة عن بيروت.



وتوجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحريق، حيث تعمل على إخماده وسط صعوبة في السيطرة عليه.



وبحسب دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، تمت السيطرة على الحريق بعد أن تم إخلاء السكان من من المباني المحيطة عبر السلالم، مشيرة إلى حصول حالات اختناق في صفوف بعض السكان الذين تم تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وبالتوازي يعمل رجال فوج اطفاء مدينة بيروت والدفاع المدني على تبريد البقعة التي حصل فيها الحريق لتأمين المكان، وفقا للبلدية.- وكالات