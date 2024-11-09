حريق ضخم في العاصمة بيروت يلتهم عشرات السيارات- فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، السبت، بأن
حريقا اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء ببيروت، أدى
إلى تمدد النيران الى عشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة.
وتسبب
الحادث، وفق المصدر ذاته، في احتراق السيارات وانفجار بعضها، واندلاع حريق
هائل شوهدت اعمدة الدخان الناجمة عنه من مناطق بعيدة عن بيروت.
وتوجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحريق، حيث تعمل على إخماده وسط صعوبة في السيطرة عليه.
وبحسب
دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، تمت السيطرة على الحريق بعد أن تم
إخلاء السكان من من المباني المحيطة عبر السلالم، مشيرة إلى حصول حالات
اختناق في صفوف بعض السكان الذين تم تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج
اللازم.
وبالتوازي يعمل رجال فوج اطفاء مدينة بيروت والدفاع المدني على تبريد البقعة التي حصل فيها الحريق لتأمين المكان، وفقا للبلدية.- وكالات
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