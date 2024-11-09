6 سيدات أمسكن بيد ترامب خلال معركته الانتخابية

تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن عدد من النساء اللاتي ساندن دونالد في معركته الانتخابية، التي انتهت بعودته مرة أخرى إلى البيت الأبيض، بعدما تفوق على منافسته كامالا هاريس.

وظهر العنصر النسائي من بين أبرز عوامل نجاح ترامب سواء من خلال التصويت أو من خلال الدعم المباشر الذي تلقاه من 6 سيدات مقربات، نذكرهم فيما يلي:



سوزي وايلز





ناشطة في ولاية فلوريدا منذ فترة طويلة، ساعدت ترامب على الفوز بأصوات الولاية في عام 2016، وشغلت منصب الرئيس المشارك لحملة ترامب إلى جانب كريس لاسيفيتا، ثم عينها ترامب في منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.



ليندا ماكمان









تبلغ من العمر 76 عامًا، وتم تعيينها رئيسة مشاركة لفريق انتقال ترامب إلى جانب هوارد لوتنيك في أغسطس/ آب، فضلا عن أنها عملت سابقا مسؤولة إدارة الأعمال الصغيرة لدى ترامب، ولعبت دورا في حملته عام 2020.



تشيد ماكمان بترامب وتعتبره "صانع وظائف وأفضل صديق حصل عليه العمال الأمريكيون في البيت الأبيض، إنه بطل للرجال والنساء الذين تم نسيانهم"، على حد تعبيرها.



أوشا دي فانس









وهي من أصل هندي، ومن المقرر أن تصبح زوجة المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أول "سيدة ثانية" أمريكية من أصل هندي في البيت الأبيض.



وتحدث زوجها المقرب من ترامب مرارا عن دورها في تقديم التوجيه له في حياته السياسية، وقال إنه يشعر بـ"التواضع" أمام مؤهلات زوجته المميزة، حيث عملت كمحامية في مكتب محاماة مرموق في سان فرانسيسكو، كما عملت كاتبة قانونية لدى القاضي بريت كافانو، والآن قاضية في المحكمة العليا، التي يرأسها جون روبرتس.



ميلانيا ترامب









وهي زوجة ترامب منذ عام 2005، وعلى الرغم من غيابها بشكل ملحوظ عن معظم الحملة، وصفت ميلانيا، ترامب في أعقاب محاولة اغتياله في يوليو بأنه "الرجل الكريم والمهتم الذي كنت معه في أفضل الأوقات وأسوأها"، كما ساندته عندما فاز في الانتخابات.



واعترف ترامب بفضلها في خطاب النصر وقال إنها تعمل بجد لمساعدة الناس، وقد أثبتت مذكراتها، التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، أنها لا تتفق مع بعض المواقف الأساسية للحزب الجمهوري، حيث دافعت فيها بحماس عن حق المرأة في الإجهاض.



لارا ترامب









تبلغ من العمر 42 عامًا، وهي زوجة نجل ترامب إريك، وأصبحت مساعدته الأولى وانضمت إلى العائلة أثناء خطاب النصر، كانت صحفية في قناة "فوكس نيوز" حتى عام 2022، قبل أن تبدأ العمل مع والد زوجها، الذي عينها نائبة لرئيس اللجنة الوطنية الجمهورية.



الحفيدة كاي





وهي ابنة ابن ترامب الأكبر دونالد جونيور، وكان لها دور مهم حيث أشادت بجدها مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعقب الفوز نشرت صورة لها مع ترامب وكتبت بفخر: "لا أحد يعمل بجد أو يهتم بالشعب الأميركي مثله. مبروك جدي، أحبك!". سبوتنيك

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