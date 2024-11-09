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صدمة في الجزائر.. طفلة بالابتدائي تقتل زميلتها

11/9/2024 4:41:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استيقظ الجزائريون على خبر صادم، وهو مقتل تلميذة في الصف الابتدائي على يد زميلتها، في جريمة غير مألوفة، حيث الجاني والضحية طفلتان لا يتجاوز سنهما العاشرة.

وبعد حادثة حرق مؤثرة على منصة ((تيك توك)) رفقة شقيقتها لمغنٍ شاب، ها هي ولاية الوادي جنوب شرق العاصمة الجزائر، تهتزّ مجددا على وقع جريمة غير مسبوقة في المنطقة، حيث القاتل طفلة في سن العاشرة والمقتولة في نفس سنها.

وتعود وقائع الحادثة إلى خلاف بسيط بين الطفلتين، حيث رمت إحداهما بحجر على رأس الأخرى، ما أرداها قتيلة، وسط دهشة الطاقم التربوي وسكان المدينة الهادئة والمحافظة. وكالات

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