كيف تحالف ماسك مع الرئيس المنتخب؟

خلال الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، كان لافتا الحضور الكبير لإيلون ماسك الذي رمى بثقله المالي والإعلامي وراء المرشح الجمهوري، وبرز كأحد أكبر داعميه وحلفائه الأساسيين، في تحول لافت لعلاقتهما التي شهدت توترات في الماضي.



لعب ماسك، أغنى رجل في العالم، دورا رئيسيا في حملة الجمهوريين، إذ أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته الشخصية لدعم حملة ترامب، ونظّم أيضا سلسلة من اللقاءات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا التي شهدت منافسة محتدمة، وهو الآن يسير نحو تولي منصب رفيع في إدارة ترامب.



محطات بعلاقات الرئيس المنتخب والملياردير

وقبل انتخابات عام 2016، كان موقف إيلون ماسك من دونالد ترامب مغايرا تماما للحالي، حيث صرح لشبكة "سي ان بي سي"، آنذاك، أن ترامب "ليس الرجل المناسب" لرئاسة البلاد، منتقدا شخصيته التي "لا تعكس صورة جيدة للولايات المتحدة".



ووقف ماسك حينها في صف هيلاري كلينتون، مؤيدا سياساتها الاقتصادية والبيئية، لكن المفاجأة جاءت بعد فوز ترامب، حيث عينه في مجلسين استشاريين اقتصاديين، في محاولة منه لاستقطاب أبرز رجال الأعمال في قطاع التكنولوجيا.



غير أن هذا التنسيق لم يدم طويلا، إذ استقال ماسك من منصبيه الاستشاريين في يونيو 2017، احتجاجا على قرار ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.



وكتب ماسك حينها: "تغير المناخ حقيقي. مغادرة باريس ليست جيدة لأميركا أو العالم"، في موقف جاء متسقا مع رؤيته وأهداف شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.



لكن العلاقة بين الرجلين، بدأت تشهد تحولا تدريجيا منذ عام 2020، عندما دعم ترامب موقف ماسك في صراعه مع ولاية كاليفورنيا بشأن إغلاق مصنع تسلا خلال جائحة كورونا.



وتدخل الرئيس ترامب، آنذاك، لدعم موقف ماسك. وغرد على تويتر : "يجب على كاليفورنيا أن تسمح لتسلا وإيلون ماسك بفتح المصنع، الآن! يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان!"، رد ماسك على تغريدة ترامب بكلمة "شكرا لك!".



وفي يناير من العام نفسه، أشاد ترامب بماسك بشكل علني، واصفا إياه بأنه "أحد عباقرتنا العظماء" وشببه بتوماس إديسون، لافتا إلى نجاحات تسلا و"سبيس إكس"، كما أكد أنه "يقوم بعمل جيد" في مجال الصواريخ.



غير أن التوتر عاد مجددا ليطبع علاقتهما، مع إعلان ترامب نيته الترشح للعودة للبيت الأبيض في 2022، وحينها وصف ماسك الرئيس السابق بأنه "كبير جدا في السن" للترشح مجددا، داعيا إياه إلى التقاعد والانسحاب بشكل مشرف. ورد عليه ترامب بغضب، إذ اتهمه بالنفاق والسعي للحصول على دعم حكومي لمشاريعه.



تويتر "إكس"، وترامب

ومثل استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر التي أصبحت تُعرف لاحقا باسم "إكس"، نقطة تحول ليس فقط في علاقتهما بل أيضا في وفي الساحة السياسية والإعلامية الأميركية. فبعد حظر استمر، منذ أحداث 6 يناير 2021، بعد أن اعتبرت إدارة تويتر السابقة أن تغريداته تشكل "تحريضا على العنف"، عاد ترامب إلى المنصة.



وكان ماسك سبق أن وصف في مقابلة مع "فاينانشال تايمز"، قرار حظر ترامب بأنه "قرار سيئ أخلاقيا" و"حماقة في أقصى درجاتها".



وباعتباره "متطرفا في حرية التعبير"، كما يصف نفسه، أعلن ماسك في مايو 2022 أنه سيلغي حظر ترامب إذا نجح في الاستحواذ على المنصة، وهو ما حدث بالفعل بعد إتمام صفقة الشراء مقابل 44 مليار دولار.



ورحب ترامب في البداية بشراء ماسك للمنصة، مشيدا على منصته "تروث سوشال" بأن تويتر "الآن في أيد عاقلة"، وأنه "لن يديره بعد الآن متطرفون يساريون ومجانين يكرهون بلدنا حقا". لكنه أشار حينها إلى تفضيله البقاء على منصته الخاصة.



ومطلع شهر أغسطس الماضي، عاد الرئيس الأميركي المنتخب للنشر بنشاط على "إكس" أخيرا، عبر سلسلة منشورات ترويجية لحملته الانتخابية، قبل أن يظهرا معا في مقابلة على الهواء، بثت على المنصة.



وخلال الحملة الانتخابية، أصبحت المنصة تحت إدارة ماسك أداة إعلامية فعالة لدعم الحملة الانتخابية للجمهوريين، إذ أصبحت منبرا رئيسيا لحملة ترامب ووسيلة فعالة لتنظيم جهود التصويت.



وكشف تقرير لـ"نيويورك تايمز" عن وجود تنسيق مباشر بين المنصة وحملة ترامب، خاصة في التعامل مع المعلومات الحساسة والتحكم في انتشار المحتوى.



وأشارت إلى أنه بعد نشر الصحفي المستقل، كين كليبنشتاين، معلومات مخترقة تتعلق بنائب الرئيس المنتخب، جي دي فانس، تواصلت الحملة مع "إكس" لوقف انتشار المواد. وشرعت بعدها المنصة بحظر الروابط المؤدية للمواد المخترقة وتعليق حساب الصحفي.



كما أشارت "إن بي سي نيوز" إلى أن ماسك أجرى تغييرات جوهرية على المنصة لتصبح أكثر ملاءمة للمحتوى المحافظ، شملت إعادة هيكلة برنامج التحقق، وتعديل خوارزميات الظهور والانتشار، وتخفيف قواعد المحتوى، وإطلاق نظام مشاركة الإيرادات مع المستخدمين المؤثرين.



وأظهر استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث انقساما حادا في تصورات المنصة على أسس حزبية، حيث يرى 53 بالمئة من الجمهوريين أن "إكس" مفيد للديمقراطية، مقابل 26 بالمئة فقط من الديمقراطيين، في انعكاس كامل للأرقام قبل استحواذ ماسك على المنصة.



كما أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير حديث أن خوارزميات منصة "إكس"، تميل بشكل واضح نحو المحتوى السياسي، مع تفضيل ملحوظ للمنشورات المؤيدة لترامب.



ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، يؤكد هذا المعطى كان يشتبه به محللون من تحول المنصة تحت إدارة ماسك إلى أداة دعم رئيسية للحملة الجمهورية.



ماسك يحاول بهدف حشد المؤيدين خلف دونالد ترامب

وأشار المصدر ذاته، أنه لم يقتصر الأمر على الخوارزميات، بل شارك ماسك نفسه في "نشر معلومات مضللة" عبر المنصة، كان أبرزها مزاعم عن تعمد إدارة بايدن عرقلة جهود الإغاثة من الإعصار، في أكتوبر الماضي.



ويبرر ماسك نهجه بادعاء أنه يسعى لتحقيق توازن في المشهد الإعلامي الرقمي، متهما كبريات الشبكات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل فيسبوك وإنستغرام بالانحياز للديمقراطيين، ومقدما منصته كبديل يدعم "حرية التعبير" و"تنوع الآراء".



وساهمت عودة ترامب إلى المنصة في تعميق تحالف الميليارديرين، وفتحت قنوات جديدة للتعاون بينهما. وهذا ما تجلى في الدعم المالي الكبير الذي قدمه ماسك لحملة ترامب، والذي تجاوز 110 مليون دولار.



وشكلت محاولة اغتيال دونالد ترامب في يوليو 2024 منعطفا جديدا في التحالف بين الرجلين، إذ أعلن ماسك عن "تأييده الكامل" لترامب مباشرة، بعد الحادثة التي وقعت خلال تجمع سياسي قبل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.



ووصل التقارب بين الرجلين إلى ذروته في أكتوبر 2024، عندما ظهر ماسك في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، مرتديا قبعة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وخلاله أعلن ماسك أن فوز ترامب ضروري "للحفاظ على الدستور والديمقراطية في أميركا".



ماسك والمنصب الحكومي

وأبدى ترامب نيته تعيين ماسك في منصب حكومي رفيع، مقترحا إنشاء منصب "وزير خفض التكاليف" أو رئيس لجنة الكفاءة الحكومية.

من جهته، أعرب ماسك عن استعداده للخدمة "دون أجر أو لقب أو اعتراف"، مؤكدا رغبته في إصلاح "الهدر واللوائح غير الضرورية في الحكومة".



وبدأ الحديث عن دور محتمل لماسك في الإدارة الجديدة مبكرا، إذ أعلن ترامب في سبتمبر أنه سيطلق لجنة كفاءة حكومية مكلفة بإجراء "تدقيق مالي وأدائي كامل للحكومة الفيدرالية"، وهي خطة كان ماسك أول من اقترحها.



وأفاد ترامب أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك بأن ماسك الذي اقترح الفكرة، سيشرف على "مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بأكملها" في إدارته الثانية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.



وطرح ماسك الفكرة خلال محادثة مع ترامب في أغسطس، تم بثها مباشرة على منصة "إكس"، حيث اقترح تشكيل لجنة لضمان إنفاق "أموال دافعي الضرائب بشكل جيد".



ولم تُكشف بعد الطريقة التي ستعمل من خلالها لجنة الكفاءة المطروحة.



ونقلت "نيويورك تايمز"، عن مصادر مطلعة أن خطط ماسك تسعى إلى إحداث تغيير في الإنفاق الحكومي، وخفض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوكالات الحكومية، فضلا على تقليص ما يعتبره "البيروقراطية غير الضرورية".



ويشير تقرير لصحيفة "الغارديان" إلى أن الدور المقترح لماسك يثير مخاوف جدية من تضارب المصالح، موضحا أن شركاته الست متشابكة بعمق مع الوكالات الفيدرالية، إذ تجني شركاته مليارات من عقود إطلاق الصواريخ، وتستفيد من بناء الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات الفضائية.



كما تحصل شركته تسلا على مئات الملايين من ائتمانات الانبعاثات التجارية، وتواجه شركاته ما لا يقل عن 20 تحقيقا فيدراليا حديثا.- وكالات