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الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا

11/9/2024 4:39:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش بلواء الكورة في محافظة اربد ، غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
وقال رئيس البلدية خالد الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.

وأشار الى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين. (بترا)

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