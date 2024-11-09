المؤشرات الأمريكية تحقق مكاسب أسبوعية 5% بعد إغلاقها عند مستويات قياسية

MENAFN - Al-Borsa News) عززت المؤشرات الأمريكية مكاسبها، في ظل ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ أبريل، تزامنًا مع انخفاض توقعاتهم للتضخم في العام المقبل لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

وعند نهاية تداولات المؤشرات الأمريكية، الجمعة، صعد “داو جونز” بنحو 0.6% أو 259 نقطة عند إغلاق قياسي قدره 43988 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6%، بعدما تجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة.

موضوعاتفائض الحساب الجاري للصين يسجل 240 مليار دولار في 9 أشهر تنفيذ 4872 وحدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” في“15 مايو” اجتماع لبحث تحسين جودة العملية التعليمية بـ2024-2025

وزاد“إس آند بي 500” بنحو 0.4% بما يعادل 22 نقطة عند 5995 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 4.65%، بعدما تجاوز 6 آلاف نقطة لأول مرة.

وأضاف“ناسداك” المركب 0.1% أو ما يعادل 17 نقطة لينهي مؤشر التكنولوجيا الجلسة عند إغلاق قياسي قدره 19286 نقطة، ويرتفع منذ بداية الأسبوع بنحو 5.75%.

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