المؤشرات الأمريكية تحقق مكاسب أسبوعية 5% بعد إغلاقها عند مستويات قياسية

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت المؤشرات الأمريكية مكاسبها، في ظل ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ أبريل، تزامنًا مع انخفاض توقعاتهم للتضخم في العام المقبل لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.
وعند نهاية تداولات المؤشرات الأمريكية، الجمعة، صعد “داو جونز” بنحو 0.6% أو 259 نقطة عند إغلاق قياسي قدره 43988 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6%، بعدما تجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة.
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وزاد“إس آند بي 500” بنحو 0.4% بما يعادل 22 نقطة عند 5995 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 4.65%، بعدما تجاوز 6 آلاف نقطة لأول مرة.
وأضاف“ناسداك” المركب 0.1% أو ما يعادل 17 نقطة لينهي مؤشر التكنولوجيا الجلسة عند إغلاق قياسي قدره 19286 نقطة، ويرتفع منذ بداية الأسبوع بنحو 5.75%.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867740
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