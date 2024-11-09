أسعار النفط تتراجع 2% عند التسوية.. لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت أسعار النفط بنهاية التعاملات، وسط تقييم الأسواق حزمة تحفيز الحكومة الصينية لثاني أكبر اقتصاد
في العالم، والتي خيبت آمال المستثمرين وزادت من مخاوف ضعف الطلب.
وعند تسوية تعاملات الجمعة، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 2.35% أو 1.76 دولار إلى 73.87 دولار للبرميل، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.
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فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.75% أو 1.98 دولار عند 70.38 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.3%.
ووقعت الصين على خطة بقيمة 1.4 تريليون دولار لمساعدة الحكومات المحلية، كما سترفع سقف ديونها بمقدار 6 تريليونات يوان، أو 840 مليار دولار، وسيتم إصدار 4 تريليونات يوان من السندات الحكومية الخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت بيانات شركة“بيكر هيوز”، استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عند 479 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867739
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