أسعار النفط تتراجع 2% عند التسوية.. لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار النفط بنهاية التعاملات، وسط تقييم الأسواق حزمة تحفيز الحكومة الصينية لثاني أكبر في العالم، والتي خيبت آمال المستثمرين وزادت من مخاوف ضعف الطلب.

وعند تسوية تعاملات الجمعة، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 2.35% أو 1.76 دولار إلى 73.87 دولار للبرميل، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.

موضوعاتفائض الحساب الجاري للصين يسجل 240 مليار دولار في 9 أشهر تنفيذ 4872 وحدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” في“15 مايو” اجتماع لبحث تحسين جودة العملية التعليمية بـ2024-2025

فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.75% أو 1.98 دولار عند 70.38 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.3%.

ووقعت الصين على خطة بقيمة 1.4 تريليون دولار لمساعدة الحكومات المحلية، كما سترفع سقف ديونها بمقدار 6 تريليونات يوان، أو 840 مليار دولار، وسيتم إصدار 4 تريليونات يوان من السندات الحكومية الخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأظهرت بيانات شركة“بيكر هيوز”، استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عند 479 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر.

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