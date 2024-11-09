الذهب يتراجع عند التسوية مسجلًا أعمق انخفاض أسبوعي منذ 5 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة خلال التعاملات، لتسجل أعمق وتيرة انخفاض أسبوعية منذ نهاية مايو، بضغط من ارتفاع الدولار مع زيادة ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ أبريل.
وعند تسوية تداولات الجمعة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4% أو 11 دولارًا عند 2694.80 دولار للأوقية، ليسجل المعدن الأصفر خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، عقب انخفاضه هذا الأسبوع بنسبة 2%.
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وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 3.5% على أساس شهري عند 73 نقطة في القراءة الأولية لشهر نوفمبر، مقابل 70.5 نقطة في أكتوبر، وهو ما تجاوز 71 نقطة المتوقعة.
وأثار فوز الرئيس“دونالد ترامب” مخاوف بشأن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دورة التيسير النقدي، وما إذا كان سيتحول لوتيرة أبطأ في خفض أسعار الفائدة، رغم نفي رئيسه“جيروم باول” أن يكون لنتائج الانتخابات تأثير قريب الأجل على السياسة النقدية.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867738
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