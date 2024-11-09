الذهب يتراجع عند التسوية مسجلًا أعمق انخفاض أسبوعي منذ 5 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة خلال التعاملات، لتسجل أعمق وتيرة انخفاض أسبوعية منذ نهاية مايو، بضغط من ارتفاع الدولار مع زيادة ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ أبريل.

وعند تسوية تداولات الجمعة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4% أو 11 دولارًا عند 2694.80 دولار للأوقية، ليسجل المعدن الأصفر خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، عقب انخفاضه هذا الأسبوع بنسبة 2%.

موضوعاتفائض الحساب الجاري للصين يسجل 240 مليار دولار في 9 أشهر تنفيذ 4872 وحدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” في“15 مايو” اجتماع لبحث تحسين جودة العملية التعليمية بـ2024-2025

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 3.5% على أساس شهري عند 73 نقطة في القراءة الأولية لشهر نوفمبر، مقابل 70.5 نقطة في أكتوبر، وهو ما تجاوز 71 نقطة المتوقعة.

وأثار فوز الرئيس“دونالد ترامب” مخاوف بشأن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دورة التيسير النقدي، وما إذا كان سيتحول لوتيرة أبطأ في خفض أسعار الفائدة، رغم نفي رئيسه“جيروم باول” أن يكون لنتائج الانتخابات تأثير قريب الأجل على السياسة النقدية.

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