الاتحاد الأوروبي يبحث خفض واردات الغاز الروسي واستبداله بالأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية تقليل استهلاك الاتحاد من الغاز الروسي، عبر زيادة الاعتماد على الواردات الأمريكية، وذلك في سبيل كبح إيراداتالتي“تمول بها الحرب”.

وتطرقت أورسولا فون دير لاين، إلى الحديث عن زيادة حصة الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، في مكالمة هاتفية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

موضوعاتفائض الحساب الجاري للصين يسجل 240 مليار دولار في 9 أشهر الاتحاد الأوروبي يعد بإصلاحات اقتصادية واسعة بعد انتخاب“ترامب” “بيمكو”: خطط“ترامب” قد تؤدي إلى فوران الاقتصاد الأمريكي

وحسبما نقلت وكالة“بلومبرج”، قالت رئيسة الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي:“الغاز المسال هو أحد الموضوعات التي تحدثت فيها مع ترامب، ما زلنا نحصل على الكثير منه عبر روسيا، ونفكر، لماذا لا نستبدله بالمزيد من الغاز الأمريكي”.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ولكن تظل روسيا في المرتبة الثانية، رغم العقوبات التي تفرضها بروكسل لكبح إيرادات موسكو.

ورغم العقوبات التي تفرضها المفوضية على روسيا، لا تزال تتجنب فرض عقوبات كبيرة على قطاع الطاقة، حيث تتجه شحنات الغاز الروسي في المقام الأول إلى فرنسا وإسبانيا وبلجيكا بموجب عقود توريد طويلة الأجل.

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