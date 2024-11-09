الاتحاد الأوروبي يبحث خفض واردات الغاز الروسي واستبداله بالأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية تقليل استهلاك الاتحاد من الغاز الروسي، عبر زيادة الاعتماد على الواردات الأمريكية، وذلك في سبيل كبح إيرادات موسكو
التي“تمول بها الحرب”.
وتطرقت أورسولا فون دير لاين، إلى الحديث عن زيادة حصة الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، في مكالمة هاتفية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
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وحسبما نقلت وكالة“بلومبرج”، قالت رئيسة الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي:“الغاز المسال هو أحد الموضوعات التي تحدثت فيها مع ترامب، ما زلنا نحصل على الكثير منه عبر روسيا، ونفكر، لماذا لا نستبدله بالمزيد من الغاز الأمريكي”.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ولكن تظل روسيا في المرتبة الثانية، رغم العقوبات التي تفرضها بروكسل لكبح إيرادات موسكو.
ورغم العقوبات التي تفرضها المفوضية على روسيا، لا تزال تتجنب فرض عقوبات كبيرة على قطاع الطاقة، حيث تتجه شحنات الغاز الروسي في المقام الأول إلى فرنسا وإسبانيا وبلجيكا بموجب عقود توريد طويلة الأجل.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867737
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