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جيمي ديمون باق في جيه بي مورجان ولن ينضم لإدارة ترامب

11/9/2024 4:35:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مصادر مقربة من بنك“جيه بي مورجان”، إن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، لم يُطلب منه لعب دور في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، وإنه ليس لديه خطط لترك وظيفته الحالية.

وذكرت المصادر لموقع“ماركت ووتش”، الجمعة، أن“ديمون” يعتقد أن أفضل طريقة يمكنه من خلالها التأثير على الاقتصاد هي مواصلة عمله على رأس“جيه بي مورجان”، أكبر بنك في الولايات المتحدة.

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وذكر“ديمون” في لقاء مع المحللين في الحادي عشر من أكتوبر أنه سيبقى في البنك في الوقت الحالي، وأن فرص انضمامه إلى الإدارة القادمة – بغض النظر عمن سينتهي به الأمر بالفوز في الانتخابات الرئاسية – كانت“صفرية تقريبًا”.

وأضاف:“ربما لن أفعل ذلك، لكنني احتفظت دائمًا بالحق، أنا لا أقدم وعودًا ولست مضطرًا لذلك، لكن أحب ما أفعله وأنوي مواصلة ما أفعله، أكاد أجزم أنني سأستمر في هذا العمل لفترة طويلة من الزمن، أو على الأقل حتى يطردني مجلس الإدارة”.

المصدر:

MENAFN09112024000202011048ID1108867736

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