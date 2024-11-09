جيمي ديمون باق في جيه بي مورجان ولن ينضم لإدارة ترامب

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت مصادر مقربة من بنك“جيه بي مورجان”، إن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، لم يُطلب منه لعب دور في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
، وإنه ليس لديه خطط لترك وظيفته الحالية.
وذكرت المصادر لموقع“ماركت ووتش”، الجمعة، أن“ديمون” يعتقد أن أفضل طريقة يمكنه من خلالها التأثير على الاقتصاد هي مواصلة عمله على رأس“جيه بي مورجان”، أكبر بنك في الولايات المتحدة.
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وذكر“ديمون” في لقاء مع المحللين في الحادي عشر من أكتوبر أنه سيبقى في البنك في الوقت الحالي، وأن فرص انضمامه إلى الإدارة القادمة – بغض النظر عمن سينتهي به الأمر بالفوز في الانتخابات الرئاسية – كانت“صفرية تقريبًا”.
وأضاف:“ربما لن أفعل ذلك، لكنني احتفظت دائمًا بالحق، أنا لا أقدم وعودًا ولست مضطرًا لذلك، لكن أحب ما أفعله وأنوي مواصلة ما أفعله، أكاد أجزم أنني سأستمر في هذا العمل لفترة طويلة من الزمن، أو على الأقل حتى يطردني مجلس الإدارة”.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867736
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