ارتفاع سهم ترامب ميديا 15% عقب نفي الرئيس المنتخب التخطيط لبيع حصته

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“ترامب ميديا آند تكنولوجي” بوتيرة حادة خلال تعاملات الجمعة، عقب إعلان الرئيس المنتخب
أنه لا يعتزم بيع أسهمه في الشركة التي تمتلك منصة التواصل الاجتماعي“تروث سوشيال”.
وصعد سهم“ترامب ميديا” المتداول في مؤشر“ناسداك” بنسبة 15.60% إلى 32 دولارًا، بعدما وصل إلى مستوى 33.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.
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ونفى“دونالد ترامب” في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي“تروث سوشيال”، ما وصفها بـ”الشائعات”، والتي زعمت أنه يخطط لبيع أسهمه.
وقال:“هناك شائعات كاذبة وغير صحيحة وربما غير قانونية، وتصريحات منسوبة إلي، ربما متلاعبون بالسوق أو بائعون على المكشوف، يقولون إنني مهتم ببيع الأسهم”.
وتابع:“ليس لدي أي نية للبيع، وأطلب من السلطات المختصة بموجب هذا، التحقيق فورًا مع الأشخاص الذين أطلقوا هذه الشائعات أو التصريحات المزيفة، والذين ربما فعلوا ذلك في الماضي”.
ويتجه السهم للارتفاع بنسبة 5.45% الأسبوع الماضي، بعد تعاملات متقلبة على مدار خمس جلسات، كان آخرها الهبوط في تعاملات الخميس مع فقدان الرهانات المضاربة على فوز“ترامب” بالانتخابات زخمها، بعد يوم من فوزه على الديمقراطية“كاملا هاريس”.
ويمتلك الرئيس الجمهوري المنتخب نحو 115 مليون سهم تمثل 53% من إجمالي الشركة، وبلغت قيمة حصته حوالي 3.6 مليار دولار في مرحلة ما من تداولات اليوم، بينما وصل إجمالي قيمتها السوقية 6.7 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867735
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