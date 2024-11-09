ارتفاع سهم ترامب ميديا 15% عقب نفي الرئيس المنتخب التخطيط لبيع حصته

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“ترامب ميديا آند تكنولوجي” بوتيرة حادة خلال تعاملات الجمعة، عقب إعلانأنه لا يعتزم بيع أسهمه في الشركة التي تمتلك منصة التواصل الاجتماعي“تروث سوشيال”.

وصعد سهم“ترامب ميديا” المتداول في مؤشر“ناسداك” بنسبة 15.60% إلى 32 دولارًا، بعدما وصل إلى مستوى 33.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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ونفى“دونالد ترامب” في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي“تروث سوشيال”، ما وصفها بـ”الشائعات”، والتي زعمت أنه يخطط لبيع أسهمه.

وقال:“هناك شائعات كاذبة وغير صحيحة وربما غير قانونية، وتصريحات منسوبة إلي، ربما متلاعبون بالسوق أو بائعون على المكشوف، يقولون إنني مهتم ببيع الأسهم”.

وتابع:“ليس لدي أي نية للبيع، وأطلب من السلطات المختصة بموجب هذا، التحقيق فورًا مع الأشخاص الذين أطلقوا هذه الشائعات أو التصريحات المزيفة، والذين ربما فعلوا ذلك في الماضي”.

ويتجه السهم للارتفاع بنسبة 5.45% الأسبوع الماضي، بعد تعاملات متقلبة على مدار خمس جلسات، كان آخرها الهبوط في تعاملات الخميس مع فقدان الرهانات المضاربة على فوز“ترامب” بالانتخابات زخمها، بعد يوم من فوزه على الديمقراطية“كاملا هاريس”.

ويمتلك الرئيس الجمهوري المنتخب نحو 115 مليون سهم تمثل 53% من إجمالي الشركة، وبلغت قيمة حصته حوالي 3.6 مليار دولار في مرحلة ما من تداولات اليوم، بينما وصل إجمالي قيمتها السوقية 6.7 مليار دولار.

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