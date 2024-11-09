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فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى إيجابية

11/9/2024 4:35:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لإسبانيا من“مستقرة” إلى“إيجابية”.

وأشادت الوكالة، بالعوامل الهيكلية التي من شأنها تعزيز إمكانات النمو ومرونة البلاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

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وسلطت الضوء بشكل خاص على الاتجاهات الإيجابية في سوق العمل بفضل الهجرة القوية والإصلاحات، وتحسين القدرة التنافسية وغياب الاختلالات المالية الكلية.

المصدر:

MENAFN09112024000202011048ID1108867734

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