فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى إيجابية

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لإسبانيا من“مستقرة” إلى“إيجابية”.

وأشادت الوكالة، بالعوامل الهيكلية التي من شأنها تعزيز إمكانات النمو ومرونة البلاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

موضوعاتفائض الحساب الجاري للصين يسجل 240 مليار دولار في 9 أشهر الاتحاد الأوروبي يعد بإصلاحات اقتصادية واسعة بعد انتخاب“ترامب” “بيمكو”: خطط“ترامب” قد تؤدي إلى فوران الاقتصاد الأمريكي

وسلطت الضوء بشكل خاص على الاتجاهات الإيجابية في سوق العمل بفضل الهجرة القوية والإصلاحات، وتحسين القدرة التنافسية وغياب الاختلالات المالية الكلية.

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