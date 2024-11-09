فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى إيجابية

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفعت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لإسبانيا من“مستقرة” إلى“إيجابية”.
وأشادت الوكالة، بالعوامل الهيكلية التي من شأنها تعزيز إمكانات النمو ومرونة البلاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
موضوعات متعلقة
فائض الحساب الجاري للصين يسجل 240 مليار دولار في 9 أشهر الاتحاد الأوروبي يعد بإصلاحات اقتصادية واسعة بعد انتخاب“ترامب” “بيمكو”: خطط“ترامب” قد تؤدي إلى فوران الاقتصاد الأمريكي
وسلطت الضوء بشكل خاص على الاتجاهات الإيجابية في سوق العمل بفضل الهجرة القوية والإصلاحات، وتحسين القدرة التنافسية وغياب الاختلالات المالية الكلية.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.