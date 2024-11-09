سهم جيم ستوب يرتفع بأعلى وتيرة في نحو أسبوعين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“جيم ستوب” بوتيرة ملحوظة خلال تعاملات الجمعة، ليواصل سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، وهي الأطول منذ الارتفاع الذي امتد 7 جلسات وانتهى في السادس عشر من يوليو.

وعند إغلاق تعاملات الجمعة، قفز السهم المتداول في بورصة نيويورك بنسبة 6.1% إلى 24.88 دولار، وهو أكبر صعود يومي منذ الثامن والعشرين من أكتوبر.

موضوعاتفائض الحساب الجاري للصين يسجل 240 مليار دولار في 9 أشهر تنفيذ 4872 وحدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” في“15 مايو” اجتماع لبحث تحسين جودة العملية التعليمية بـ2024-2025

كما حقق السهم مكاسب أسبوعية بنسبة 11%، عقب صعوده بنسبة 4.70% على مدار أكتوبر الماضي.

ويترقب المتعاملون صدور البيانات المالية لشركة ألعاب الفيديو، حيث يتوقع محللو“زاكس كونسينسيس” إيرادات بقيمة 900 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 16.55% عن الربع المناظر من العام الماضي.

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