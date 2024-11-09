سهم جيم ستوب يرتفع بأعلى وتيرة في نحو أسبوعين

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“جيم ستوب” بوتيرة ملحوظة خلال تعاملات الجمعة، ليواصل سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، وهي الأطول منذ الارتفاع الذي امتد 7 جلسات وانتهى في السادس عشر من يوليو.
وعند إغلاق تعاملات الجمعة، قفز السهم المتداول في بورصة نيويورك بنسبة 6.1% إلى 24.88 دولار، وهو أكبر صعود يومي منذ الثامن والعشرين من أكتوبر.
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كما حقق السهم مكاسب أسبوعية بنسبة 11%، عقب صعوده بنسبة 4.70% على مدار أكتوبر الماضي.
ويترقب المتعاملون صدور البيانات المالية لشركة ألعاب الفيديو، حيث يتوقع محللو“زاكس كونسينسيس” إيرادات بقيمة 900 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 16.55% عن الربع المناظر من العام الماضي.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867732
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