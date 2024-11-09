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سهم تسلا يرتفع 8% عند الإغلاق.. وقيمتها السوقية تتجاوز تريليون دولار

11/9/2024 4:35:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة“تسلا” بقوة خلال تعاملات الجمعة، لتتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار للمرة الأولى منذ أبريل عام 2022.

وأنهى سهم صانعة السيارات الكهربائية التداولات مرتفعًا بنسبة 8.2% إلى 321.22 دولار، وهو أعلى إغلاق منذ 25 أبريل 2022، الذي سجل 332.67 دولار.

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وبلغت القيمة السوقية للشركة التابعة للملياردير الأمريكي“إيلون ماسك” نحو 1.031 تريليون دولار، لتحتل المركز التاسع في قائمة أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في العالم، متخطية“بيركشاير هاثاواي” التابعة للملياردير“وارن بافيت”، والتي بلغت قيمتها 998.22 مليار دولار.

يأتي ذلك بعدما رفع محللو“بنك أوف أمريكا” هدفهم السعري لسهم“تسلا” إلى 350 دولارًا، من 265 دولارًا سابقًا، في أعقاب نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وحافظوا على توصيتهم بالشراء.

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