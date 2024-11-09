سهم تسلا يرتفع 8% عند الإغلاق.. وقيمتها السوقية تتجاوز تريليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة“تسلا” بقوة خلال تعاملات الجمعة، لتتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار للمرة الأولى منذ أبريل عام 2022.
وأنهى سهم صانعة السيارات الكهربائية التداولات مرتفعًا بنسبة 8.2% إلى 321.22 دولار، وهو أعلى إغلاق منذ 25 أبريل 2022، الذي سجل 332.67 دولار.
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وبلغت القيمة السوقية للشركة التابعة للملياردير الأمريكي“إيلون ماسك” نحو 1.031 تريليون دولار، لتحتل المركز التاسع في قائمة أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في العالم، متخطية“بيركشاير هاثاواي” التابعة للملياردير“وارن بافيت”، والتي بلغت قيمتها 998.22 مليار دولار.
يأتي ذلك بعدما رفع محللو“بنك أوف أمريكا” هدفهم السعري لسهم“تسلا” إلى 350 دولارًا، من 265 دولارًا سابقًا، في أعقاب نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وحافظوا على توصيتهم بالشراء.
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