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محكمة أمريكية تقضي بإنهاء التحالف بين أمريكان إيرلاينز وجيت بلو

11/9/2024 4:35:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قضت محكمة استئناف أمريكية بأن الشراكة بين“أمريكان إيرلاينز” مع“جيت بلو” تنتهك قانون مكافحة الاحتكار، ما أدى إلى فصل التحالف الذي دام لأكثر من ثلاثة أعوام.

وأعلن عن التحالف في يوليو 2020، ووافقت عليه وزارة النقل الأمريكية قبل أيام فقط من نهاية الولاية الأولى للرئيس الجمهوري المنتخب“دونالد ترامب” في يناير 2021.

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ومن المتوقع أن تكون ولاية“ترامب” الثانية أكثر انفتاحًا على عمليات التحالف والاندماج بين الشركات، من الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس الديمقراطي“جو بايدن”، وفقًا لما نقلته وكالة“رويترز”.

ومن خلال الشراكة بين الشركتين، تمكنت“أمريكان إيرلاينز” ومنافستها“جيت بلو”، من تنظيم الرحلات من وإلى مدينتي نيويورك وبوسطن، وتنسيق الجداول الزمنية وتجميع الإيرادات.

وانتهى التحالف بعد حكم اليوم، وبعد جهود“جيت بلو” – دون جدوى – للحصول على الموافقة لشراء شركة“سبيريت إيرلاينز” بقيمة 3.8 مليار دولار، وهي صفقة طعنت فيها وزارة العدل.

المصدر:

MENAFN09112024000202011048ID1108867730

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