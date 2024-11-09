محكمة أمريكية تقضي بإنهاء التحالف بين أمريكان إيرلاينز وجيت بلو

(MENAFN
- Al-Borsa News) قضت محكمة استئناف أمريكية بأن الشراكة بين“أمريكان إيرلاينز” مع“جيت بلو” تنتهك قانون مكافحة الاحتكار، ما أدى إلى فصل التحالف الذي دام لأكثر من ثلاثة أعوام.
وأعلن عن التحالف في يوليو 2020، ووافقت عليه وزارة النقل الأمريكية قبل أيام فقط من نهاية الولاية الأولى للرئيس الجمهوري المنتخب“دونالد ترامب” في يناير 2021.
موضوعات متعلقة
فائض الحساب الجاري للصين يسجل 240 مليار دولار في 9 أشهر الاتحاد الأوروبي يعد بإصلاحات اقتصادية واسعة بعد انتخاب“ترامب” “بيمكو”: خطط“ترامب” قد تؤدي إلى فوران الاقتصاد الأمريكي
ومن المتوقع أن تكون ولاية“ترامب” الثانية أكثر انفتاحًا على عمليات التحالف والاندماج بين الشركات، من الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس الديمقراطي“جو بايدن”، وفقًا لما نقلته وكالة“رويترز”.
ومن خلال الشراكة بين الشركتين، تمكنت“أمريكان إيرلاينز” ومنافستها“جيت بلو”، من تنظيم الرحلات من وإلى مدينتي نيويورك وبوسطن، وتنسيق الجداول الزمنية وتجميع الإيرادات.
وانتهى التحالف بعد حكم اليوم، وبعد جهود“جيت بلو” – دون جدوى – للحصول على الموافقة لشراء شركة“سبيريت إيرلاينز” بقيمة 3.8 مليار دولار، وهي صفقة طعنت فيها وزارة العدل.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867730
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.