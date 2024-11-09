نيويورك تايمز: ترامب يستعد للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

MENAFN - Al-Borsa News) قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.

وجاء في تقرير الصحيفة، الجمعة، أنه من المتوقع أيضا أن ينهي الرئيس المنتخب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.

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ونقل التقرير عن أشخاص شاركوا في المناقشات قولهم إن بعض أفراد فريق الانتقال يناقشون نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن.

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