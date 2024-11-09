نيويورك تايمز: ترامب يستعد للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.
وجاء في تقرير الصحيفة، الجمعة، أنه من المتوقع أيضا أن ينهي الرئيس المنتخب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.
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ونقل التقرير عن أشخاص شاركوا في المناقشات قولهم إن بعض أفراد فريق الانتقال يناقشون نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867729
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