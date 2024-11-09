ستيلانتس تعتزم تسريح آلاف العمال في مصنع لقطع الغيار بأمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“ستيلانتس” تسريح 400 عامل في منشأة لوجستية لقطع الغيار، والتي تخدم مجمع التصنيع والتجميع الواقع في مدينة“ديترويت” بولاية ميتشجان الأمريكية، بعدما سرّحت الأربعاء نحو 1100 موظف في مصنع“جيب جلاديتور” في أوهايو.

وقالت صانعة السيارات في بيان الجمعة:“بينما تمر ستيلانتس بعام انتقالي، ينصب التركيز على إعادة تنظيم عملياتها في الولايات المتحدة لضمان بداية قوية لعام 2025، ولتحسين القدرة التنافسية، ستنقل الشركة بعض عملياتها إلى مزود خدمة تابع لجهة خارجية”.

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وأضافت:“سيؤدي ذلك إلى تسريح ما يقرب من 400 موظف، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الخامس من شهر يناير عام 2025”.

وقالت“ستيلانتس” إنه وفقًا لعقدها مع اتحاد عمال السيارات في عام 2023، فإنها ستوفر للموظفين المتضررين عامًا واحدًا من إعانات البطالة التكميلية جنبًا إلى جنب مع إعانات البطالة الحكومية، فضلًا عن تغطية الرعاية الصحية لمدة عامين.

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