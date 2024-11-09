ستيلانتس تعتزم تسريح آلاف العمال في مصنع لقطع الغيار بأمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة“ستيلانتس” تسريح 400 عامل في منشأة لوجستية لقطع الغيار، والتي تخدم مجمع التصنيع والتجميع الواقع في مدينة“ديترويت” بولاية ميتشجان الأمريكية، بعدما سرّحت الأربعاء نحو 1100 موظف في مصنع“جيب جلاديتور” في أوهايو.
وقالت صانعة السيارات في بيان الجمعة:“بينما تمر ستيلانتس بعام انتقالي، ينصب التركيز على إعادة تنظيم عملياتها في الولايات المتحدة لضمان بداية قوية لعام 2025، ولتحسين القدرة التنافسية، ستنقل الشركة بعض عملياتها إلى مزود خدمة تابع لجهة خارجية”.
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وأضافت:“سيؤدي ذلك إلى تسريح ما يقرب من 400 موظف، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الخامس من شهر يناير عام 2025”.
وقالت“ستيلانتس” إنه وفقًا لعقدها مع اتحاد عمال السيارات في عام 2023، فإنها ستوفر للموظفين المتضررين عامًا واحدًا من إعانات البطالة التكميلية جنبًا إلى جنب مع إعانات البطالة الحكومية، فضلًا عن تغطية الرعاية الصحية لمدة عامين.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867728
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