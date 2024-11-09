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الصين تقر قانونًا جديدًا للطاقة بهدف تعزيز الحياد الكربوني

11/9/2024 4:35:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقرّت الصين قانونا للطاقة، يستهدف تعزيز الحياد الكربوني، وفق ما ذكرت وكالة“شينخوا”، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول العام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين، لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد.

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وأوردت“شينخوا” أن المسؤولين“صوتوا لتمرير” هذا القانون أمس الجمعة، مشيرة إلى أنه“سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون”.

ويهدف هذا القانون إلى“تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع”.

وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف“يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة”.

وتابعت“قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة”.

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة.

وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول العام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

المصدر:

MENAFN09112024000202011048ID1108867727

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