بيمكو: خطط ترامب قد تؤدي إلى فوران الاقتصاد الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذرت شركة الاستثمار في الدخل
الثابت“بيمكو”، وأحد أكبر مديري صناديق السندات في العالم، من أن الخطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب
، دونالد ترامب، قد تؤدي إلى“فوران الاقتصاد”، وتعطل خفض الفائدة، ما يشكل خطرًا على سوق الأسهم.
وقال“دان إيفاسكين”، كبير مسؤولي الاستثمار في“بيمكو”، خلال مقابلة مع صحيفة“فاينانشيال تايمز”، الجمعة، إن سوق الأسهم الأمريكي قد يعاني من انعكاس في الاتجاه بعد ارتفاعه الحاد عقب فوز المرشح الجمهوري.
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وارتفعت مؤشرات“إس آند بي” و”ناسداك” المركب و”داو جونز” الصناعي، إلى مستويات قياسية جديدة، مع استعداد المستثمرين لتخفيضات الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية والتعريفات التجارية.
لكن مثل هذه السياسات التي يمكن أن تنعش اقتصاد أمريكا الذي يتمتع بالفعل“بقدر كبير من الزخم”، لديها القدرة أيضًا على تغذية الضغوط التضخمية، وفقًا لما حذر منه“إيفاسكين”.
وقال“إيفاسكين”:“يجب أن تكون حذرًا قليلًا بشأن ما تتمنى، مع بقاء التضخم عالقًا فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي، هناك بعض المخاطر من أن هذا الحماس يمكن أن يجد طريقه إلى التضخم الفعلي”.
وأضاف أن سياسات“ترامب” تأتي في وقت حيث هناك بالفعل الكثير من الزخم الإيجابي للنمو، ويمكن أن تؤدي إلى حالة من“الفوران الاقتصادي”.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867726
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