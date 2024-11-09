بيمكو: خطط ترامب قد تؤدي إلى فوران الاقتصاد الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت شركة الاستثمار في الثابت“بيمكو”، وأحد أكبر مديري صناديق السندات في العالم، من أن الخطط الاقتصادية، دونالد ترامب، قد تؤدي إلى“فوران الاقتصاد”، وتعطل خفض الفائدة، ما يشكل خطرًا على سوق الأسهم.

وقال“دان إيفاسكين”، كبير مسؤولي الاستثمار في“بيمكو”، خلال مقابلة مع صحيفة“فاينانشيال تايمز”، الجمعة، إن سوق الأسهم الأمريكي قد يعاني من انعكاس في الاتجاه بعد ارتفاعه الحاد عقب فوز المرشح الجمهوري.

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وارتفعت مؤشرات“إس آند بي” و”ناسداك” المركب و”داو جونز” الصناعي، إلى مستويات قياسية جديدة، مع استعداد المستثمرين لتخفيضات الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية والتعريفات التجارية.

لكن مثل هذه السياسات التي يمكن أن تنعش اقتصاد أمريكا الذي يتمتع بالفعل“بقدر كبير من الزخم”، لديها القدرة أيضًا على تغذية الضغوط التضخمية، وفقًا لما حذر منه“إيفاسكين”.

وقال“إيفاسكين”:“يجب أن تكون حذرًا قليلًا بشأن ما تتمنى، مع بقاء التضخم عالقًا فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي، هناك بعض المخاطر من أن هذا الحماس يمكن أن يجد طريقه إلى التضخم الفعلي”.

وأضاف أن سياسات“ترامب” تأتي في وقت حيث هناك بالفعل الكثير من الزخم الإيجابي للنمو، ويمكن أن تؤدي إلى حالة من“الفوران الاقتصادي”.

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