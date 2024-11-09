الاتحاد الأوروبي يعد بإصلاحات اقتصادية واسعة بعد انتخاب ترامب

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي خلال قمتها في بودابست، خطة واسعة لإصلاحات اقتصادية مستوحاة من رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي، لدفع الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه خطر حرب تجارية مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وقال ماريو دراجي، الجمعة إن ضرورة اعتماد إصلاحات اقتصادية في الاتحاد الأوروبي صارت“أكثر إلحاحا” مع انتخاب دونالد رئيسا للولايات المتحدة، فيما وعد الملياردير الأمريكي بفرض ضرائب على واردات المنتجات الأوروبية لخفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

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ونشر دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الوروبي، في بداية سبتمبر الماضي تقريرا لإنعاش النمو المتعثر في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، وحضر إلى بودابست لعرضه على قادة ورؤسات حكومات الدول الأوروبية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال في التقرير المكون من 400 صفحة، والذي طلبته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السنة الماضية، إنه يتعين على أوروبا العودة إلى تحقيق النمو عبر ضخ استثمارات ضخمة في الابتكار الرقمي والتحول الأخضر والصناعات الدفاعية.

وقالت“منذ ذلك الحين، ازدادت ضرورة الحصول على نتائج”، واعدة بالاستناد الى استنتاجات دراجي.

وذكرت أن من بين أولوياتها، الحد من البيروقراطية بالنسبة للشركات، خصوصا الشركات الناشئة، وإنشاء اتحاد للادخار والاستثمار لمساعدة الشركات على تمويل احتياجاتها في مجالات البحث والتطوير.

ووعدت فون دير لاين باقتراح“في أول 100 يوم” من ولايتها اتفاق صناعي يراعي البيئة لدعم إزالة الكربون من الصناعة، في ختام القمة التي انتهت بدون صورة جماعية والتي غادرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدون الادلاء باي تصريح.

واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن“ماريو دراجي وجه دعوة واضحة لنهضة أوروبية، وأن أوروبا بحاجة إلى تحديث جوهري لكي تبقى قادرة على المنافسة”.

وقال الوزير الفرنسي المكلف شؤون أوروبا، بنجامان حداد،“إنها لحظة يقظة استراتيجية للأوروبيين”.

لكن بعيدا من التصريحات المبدئية، فإن الخلافات في وجهات النظر تبقى عميقة حول العديد من المواضيع لاسيما المالية العامة.

ويعرض تقرير دراجي صورة قاتمة عن أوروبا التي تتأخر اقتصاديا عن الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين للحصول على بعض المواد الخام والتقنيات الاستراتيجية.

ويشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل“ارتفع في الولايات المتحدة نحو مرتين مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ العام 2000”.

وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات الضرورية في أوروبا بما يراوح بين 750 و800 مليار يورو سنويا، أي أكثر من خطة مارشال الأمريكية التي دعمت إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ويمثّل ذلك تحديا كبيرا لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى خفض ديونها وعجز موازناتها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن رؤساء الدول والحكومات الأوروبية سيصدرون الجمعة إعلانا مشتركا، مضيفا أن تقرير دراجي يمثل“أساسا ممتازا للعمل، وثيقة ممتازة”.

وأقر قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بأن هناك“حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم”، وذلك في بيان مشترك تناول مجالات العمل الرئيسية التي طرحها ماريو دراجي ومن بينها تعزيز السوق الموحدة واتحاد أسواق رأس المال وتنفيذ سياسة تجارية تدافع عن المصالح الأوروبية، وتسهيل تطبيق القوانين.

لكنهم أبقوا على غموض بالنسبة إلى قضايا الموازنة. واقر القادة الأوروبيون بأنه سيكون من الضروري حشد“تمويل عام وخاص على السواء”.

وأكدوا أنهم يريدون“استكشاف كل الأدوات والوسائل”، وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت محادثات طويلة.

وتستبعد ألمانيا وبلدان أخرى“مُقتصدة” في شمال أوروبا أي إجراء ينص على توفير ديون مشتركة جديدة، رغم نجاح خطة التعافي التي أقرت لمرحلة ما بعد كورونا وبلغت 800 مليار يورو، وبدأ تطبيقها في العام 2020. وتعتبر هذه البلدان أن مثل هذا الخيار يظل خطا أحمر.

لكن من الممكن أن تؤخذ في الاعتبار عمليات تمويل عامة عبر موازنة الاتحاد الأوروبي أو زيادة اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

وسيجري التركيز بشكل أكبر على التمويل الخاص عبر توجيه مدخرات الأوروبيين لتلبية حاجات الشركات وكسر الحواجز الوطنية التي تمنع إنشاء سوق مالية داخلية فعلية.

وبعيدا من إعلان بودابست، فإن البلدان الأعضاء تخاطر بأن تغرق في مناقشات لا نهاية لها، وبالإضافة إلى مشكلة التمويل، تتباين مصالحها بشأن اتحاد أسواق رأس المال، وهي مسألة عالقة بلا حل رغم تكرار طرحها خلال القمم الأوروبية.

وبالمثل يتعثر إنشاء اتحاد لصناعات الاتصالات أو الطاقة أو الدفاع منذ سنوات.