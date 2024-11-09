شلاتين تستهدف تسليم المركزي المصري نحو ألف كيلو ذهب بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة“شلاتين للثروة المعدنية” تسليم البنك المركزي
المصري شحنات من الذهب تصل لنحو ألف كيلو بنهاية العام الجاري 2024.
وقالت مصادر بوزارة البترول، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن إجمالي كميات الذهب المُسلمة من“شلاتين للثروة المعدنية” إلى البنك المركزي المصري خلال العام الماضي 2023 بلغت 717 كيلو جراما.
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وأضافت المصادر، أن إجمالي عدد الشركات التي تقوم بالتنقيب عن الذهب في المناطق التابعة للشركة يبلغ 32 شركة، مشيرة إلى أن هناك 24 شركة حصلت على الموافقات مؤخرا.
وأشارت إلى أنه مع بدء إنتاج الشركات الجديدة مطلع العام المقبل 2025، من المقرر أن يزيد الإنتاج بمقدار 50%، ومن المستهدف أن ترتفع الكميات التي يتم تسليمها للبنك المركزي بنحو طن ونصف ذهب (1500) كيلو جرام.
وتأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية في 26 نوفمبر 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء كشركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاته وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وتقوم شركة شلاتين بتسليم كميات من الذهب شهريا من الشركات والأفراد المرخص لهم العمل بمناطق امتيازها في الصحراء الشرقية، لتسلمها بدورها إلى البنك المركزي المصري وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأمريكي المقوم بالجنيه المعتمد رسميا من البنك المركزي المصري.
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