شلاتين تستهدف تسليم المركزي المصري نحو ألف كيلو ذهب بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“شلاتين للثروة المعدنية” تسليم المصري شحنات من الذهب تصل لنحو ألف كيلو بنهاية العام الجاري 2024.

وقالت مصادر بوزارة البترول، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن إجمالي كميات الذهب المُسلمة من“شلاتين للثروة المعدنية” إلى البنك المركزي المصري خلال العام الماضي 2023 بلغت 717 كيلو جراما.

موضوعاتتنفيذ 4872 وحدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” في“15 مايو” اجتماع لبحث تحسين جودة العملية التعليمية بـ2024-2025 سهم“تسلا” يرتفع 8% عند الإغلاق.. وقيمتها السوقية تتجاوز تريليون دولار

وأضافت المصادر، أن إجمالي عدد الشركات التي تقوم بالتنقيب عن الذهب في المناطق التابعة للشركة يبلغ 32 شركة، مشيرة إلى أن هناك 24 شركة حصلت على الموافقات مؤخرا.

وأشارت إلى أنه مع بدء إنتاج الشركات الجديدة مطلع العام المقبل 2025، من المقرر أن يزيد الإنتاج بمقدار 50%، ومن المستهدف أن ترتفع الكميات التي يتم تسليمها للبنك المركزي بنحو طن ونصف ذهب (1500) كيلو جرام.

وتأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية في 26 نوفمبر 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء كشركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاته وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وتقوم شركة شلاتين بتسليم كميات من الذهب شهريا من الشركات والأفراد المرخص لهم العمل بمناطق امتيازها في الصحراء الشرقية، لتسلمها بدورها إلى البنك المركزي المصري وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأمريكي المقوم بالجنيه المعتمد رسميا من البنك المركزي المصري.