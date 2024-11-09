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تنفيذ 4872 وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في 15 مايو

11/9/2024 4:34:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تنفذ وزارة الإسكان، 203 عمارات بإجمالي 4872 وحدة سكنية، بنسبة تنفيذٍ متقدمة لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” بمنطقة الزهراء، في مدينة 15 مايو.

جاء ذلك خلال متابعة شريف الشربيني وزير الإسكان، لسير العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة 15 مايو، ومنها المشروعات السكنية، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدينة.

موضوعات متعلقة اجتماع حكومي لبحث تحسين جودة العملية التعليمية بـ2024-2025 “شلاتين” تستهدف تسليم“المركزي المصري” نحو ألف كيلو ذهب بنهاية 2024 سهم“تسلا” يرتفع 8% عند الإغلاق.. وقيمتها السوقية تتجاوز تريليون دولار

وأكد ضرورة تكثيف جميع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين”، لتسليم لوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس رؤية الدولة لتوفير مساكن ملائمة ميسورة التكلفة، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.

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