تنفيذ 4872 وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في 15 مايو

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنفذ وزارة الإسكان، 203 عمارات بإجمالي 4872 وحدة سكنية، بنسبة تنفيذٍ متقدمة لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة
“سكن لكل المصريين” بمنطقة الزهراء، في مدينة 15 مايو.
جاء ذلك خلال متابعة شريف الشربيني وزير الإسكان، لسير العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة 15 مايو، ومنها المشروعات السكنية، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدينة.
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وأكد ضرورة تكثيف جميع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين”، لتسليم لوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة.
وأشار إلى أن المبادرة تعكس رؤية الدولة لتوفير مساكن ملائمة ميسورة التكلفة، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.
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