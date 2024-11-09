الاحتلال يعتقل شقيقين من بلدة رمانة غرب جنين
التاريخ
11/9/2024 4:23:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، شقيقين من بلدة رمانة غرب جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وأحمد سالم أبو عواد بعد مداهمة منزل ذويهما، والعبث بمحتوياته.
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