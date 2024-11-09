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الاحتلال يعتقل شقيقين من بلدة رمانة غرب جنين

11/9/2024 4:23:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، شقيقين من بلدة رمانة غرب جنين.


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وأحمد سالم أبو عواد بعد مداهمة منزل ذويهما، والعبث بمحتوياته.

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