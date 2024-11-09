الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة سلواد شرق رام الله
التاريخ
11/9/2024 4:23:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله /PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة سلواد شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة الغربي منذ ساعات الصباح، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وأعاقت حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة خانقة.
MENAFN09112024000205011050ID1108867717
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.