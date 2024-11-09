معاريف: تفويض قانوني يسمح بالتحقيق مع نتنياهو في قضية التسريبات

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أعطت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي بهراف مياره، تفويضا يسمح للسلطات المختصة بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضية تسريب معلومات ووثائق أمنية من مكتبه لوسائل إعلام أجنبية، وفق ما أفادت به صحيفة "معاريف" العبرية الجمعة.

وقالت الصحيفة إن مياره، أعطت الضوء الأخضر للسلطات المعنية بالتحقيق في قضية المعلومات والوثائق المسربة من مكتب نتنياهو، التي أُثيرت قبل نحو أسبوع، وهو ما يسمح بالتحقيق مع نفسه.

وعلى خلفية هذه التسريبات التي شملت وثائق أمنية خطيرة وحساسة تتعلق بحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وبعضها مجرد أكاذيب، أعلن جهاز "الشاباك"، الأحد الماضي، اعتقال 4 أشخاص، بينهم أحد المتحدثين باسم مكتب نتنياهو ويدعى إيلي فيلدشتاين.

وعن سبب صدور تفويض من مياره، رغم بدء التحقيق فعليا، قالت مصادر قضائية لصحيفة "معاريف" إن موافقة المستشارة القانونية يعني أن التحقيقات قد تشمل رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن البند 17 من "قانون أساس الحكومة" ينص على ضرورة الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة للتحقيق في أي قضية تطال رئيس حكومة الاحتلال.

وبحسب هذا البند القانوني، في حال ثبت تورط رئيس الوزراء في إحدى القضايا، يتعين على المحققين إيقاف التحقيق مؤقتا حتى الحصول على موافقة المستشار القانوني مجددا لاستئناف الإجراءات القانونية بحقه.

وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو أو أي جهة حكومية أخرى حول ما أوردته صحيفة "معاريف".

والخميس، ذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية والقناة الـ"12" الخاصة، أن مسؤولين بارزين في مكتب نتنياهو يخضعون للتحقيق حول تورط محتمل في قضية التسريبات.

وأوضحت القناة الـ"12" أن الفضيحة تتضمن كذلك شبهات بتوثيق شخصية عسكرية (لم تذكرها) عبر كاميرات مراقبة وتسريب هذه التوثيقات.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو سلسلة من الأزمات السياسية والأمنية، بما في ذلك الإقالة الأخيرة لوزير الجيش يوآف غالانت، التي لاقت معارضة شديدة، بالإضافة إلى تصعيد حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة ولبنان.