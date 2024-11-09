جيش الاحتلال يقصف منزلا محاصرا ببلدة عقابا في طوباس

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN-قصفت قوة إسرائيلية، صباح السبت، منزلا محاصرا في بلدة عقابا بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، و”سرايا القدس” قالت إن مقاتليها“يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية بمحيط المنزل المحاصر”.

وأوضح شهود عيان بأن قوات إسرائيلية قصفت بقذيفة“انيرجا” المضادة للدبابات منزلا في بلدة عقابا بمدينة طوباس، دون ذكر تفاصيل مصير من كان بداخله.

وتحدث الشهود عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المنزل المحاصر.

وذكروا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى عقابا.

وفي بيان، قالت“سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها“يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في محيط المنزل المحاصر بعقابا، ويمطرون قوات المشاة وتمركزات القناصة بزخات من الرصاص”.

