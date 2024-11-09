جيش الاحتلال يقصف منزلا محاصرا ببلدة عقابا في طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN-
قصفت قوة إسرائيلية، صباح السبت، منزلا محاصرا في بلدة عقابا بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، و”سرايا القدس” قالت إن مقاتليها“يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية بمحيط المنزل المحاصر”.
وأوضح شهود عيان بأن قوات إسرائيلية قصفت بقذيفة“انيرجا” المضادة للدبابات منزلا في بلدة عقابا بمدينة طوباس، دون ذكر تفاصيل مصير من كان بداخله.
وتحدث الشهود عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المنزل المحاصر.
وذكروا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى عقابا.
وفي بيان، قالت“سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها“يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في محيط المنزل المحاصر بعقابا، ويمطرون قوات المشاة وتمركزات القناصة بزخات من الرصاص”.
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