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استشهاد شاب برصاص الاحتلال عقب محاصرة منزل ذويه في بلدة عقابا شمال طوباس

11/9/2024 4:22:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس / PNN- اُستشهد شاب، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرة منزل ذويه في بلدة عقابا
شمال مدينة طوباس.

وأفادت مصادر أمنية، باستشهاد أدهم زايد عزت المصري، برصاص قوات الاحتلال، عقب محاصرة المنزل منذ فجر اليوم.

فيما أصيب مواطن يبلغ من العمر (50 عاما) بالرصاص الحي في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفته اصابته بالحرجة، وآخر يبلغ من العمر (49 عاما) برضوض، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مشرف وليد أبو عرة (42 عاما) من داخل محطة بنزين في البلدة، ورضا عماد المصري، عقب دهم منزله وتفتيشه.

وفي وقت لاحق،
هدمت قوات الاحتلال تذكار الشهيد المعتقل خالد الشاويش، خلال اقتحامها المستمر للبلدة.

وفجر اليوم، تسلّلت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" إلى بلدة عقابا، ومحاصرة منزل، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء محافظة طوباس.

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