الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، واليوم السبت، 18 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة أفرج عنها لاحقاً، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين تحديدا في بلدة الطبقة/الخليل، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب، والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغت أكثر من 11 ألف، و600 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.
علماً أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى، والجرحى، وكبار السّن.
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.
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