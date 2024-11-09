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الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

11/9/2024 4:22:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، واليوم السبت، 18 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة أفرج عنها لاحقاً، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين تحديدا في بلدة الطبقة/الخليل، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب، والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغت أكثر من 11 ألف، و600 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.

علماً أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى، والجرحى، وكبار السّن.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

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