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غارات اسرائيلية عنيفة ليلا على الضاحية الجنوبية لبيروت

11/9/2024 2:18:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

‎بيروت 9 تشرين الثاني( بترا)- شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات ليلا على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، تحديداً في مناطق الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة وحي الأميركان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا) في بيروت ، إن عدد الغارات بلغ 14 غارة، مشيرا الى انه وقبل بدء تنفيذ الغارات، نشر الجيش الاسرائيلي بيان إخلاء عاجل للسكان.
وبحسب المصدر ، ترددت أصداء الغارات إلى بيروت ، كما غطى دخان أسود كثيف سماء المنطقة.
ووفقا للمصدر ، بلغت حصيلة الغارات التي استهدفت مدينة صور ليلا 9 شهداء من بينهم طفلة وامرأة حامل و 38 جريحاً .
-- (بترا )
ف ج / س س
09/11/2024 08:40:13

MENAFN09112024000117011021ID1108867626

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