غارات اسرائيلية عنيفة ليلا على الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 9 تشرين الثاني( بترا)- شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات ليلا على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، تحديداً في مناطق الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة وحي الأميركان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا) في بيروت ، إن عدد الغارات بلغ 14 غارة، مشيرا الى انه وقبل بدء تنفيذ الغارات، نشر الجيش الاسرائيلي بيان إخلاء عاجل للسكان.
وبحسب المصدر ، ترددت أصداء الغارات إلى بيروت ، كما غطى دخان أسود كثيف سماء المنطقة.
ووفقا للمصدر ، بلغت حصيلة الغارات التي استهدفت مدينة صور ليلا 9 شهداء من بينهم طفلة وامرأة حامل و 38 جريحاً .
-- (بترا )
ف ج / س س
09/11/2024 08:40:13
MENAFN09112024000117011021ID1108867626
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