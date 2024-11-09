غارات اسرائيلية عنيفة ليلا على الضاحية الجنوبية لبيروت

MENAFN - Jordan News Agency)

‎بيروت 9 تشرين الثاني( بترا)- شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات ليلا على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، تحديداً في مناطق الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة وحي الأميركان.

وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا) في بيروت ، إن عدد الغارات بلغ 14 غارة، مشيرا الى انه وقبل بدء تنفيذ الغارات، نشر الجيش الاسرائيلي بيان إخلاء عاجل للسكان.

وبحسب المصدر ، ترددت أصداء الغارات إلى بيروت ، كما غطى دخان أسود كثيف سماء المنطقة.

ووفقا للمصدر ، بلغت حصيلة الغارات التي استهدفت مدينة صور ليلا 9 شهداء من بينهم طفلة وامرأة حامل و 38 جريحاً .

-- (بترا )

ف ج / س س

09/11/2024 08:40:13