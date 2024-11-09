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اصابة مواطن برصاص الاحتلال واعتقال آخر في عقابا شمال طوباس

11/9/2024 2:13:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- أُصيب مواطن، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عقابا، شمال مدينة طوباس، وأُعتقل آخر.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنا يبلغ من العمر (50 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر، عقب تسلل قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" إلى بلدة عقابا، ومحاصرة منزل، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء محافظة طوباس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مشرف وليد سلامة أبو عرة (42 عاما) من داخل محطة بنزين في البلدة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وانتشرت في أحيائها.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال تطالب شاباً داخل المنزل المحاصر بتسليم نفسه، في الوقت الذي تسمع فيه اصوات إطلاق نار.

وفي تطور لاحق، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية من حاجز تياسير، إلى بلدة عقابا.

يتبع...

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