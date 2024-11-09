اصابة مواطن برصاص الاحتلال واعتقال آخر في عقابا شمال طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس/PNN- أُصيب مواطن، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عقابا، شمال مدينة طوباس، وأُعتقل آخر.
وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنا يبلغ من العمر (50 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر، عقب تسلل قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" إلى بلدة عقابا، ومحاصرة منزل، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء محافظة طوباس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مشرف وليد سلامة أبو عرة (42 عاما) من داخل محطة بنزين في البلدة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وانتشرت في أحيائها.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال تطالب شاباً داخل المنزل المحاصر بتسليم نفسه، في الوقت الذي تسمع فيه اصوات إطلاق نار.
وفي تطور لاحق، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية من حاجز تياسير، إلى بلدة عقابا.
يتبع...
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