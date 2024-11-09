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الطقس: أجواء غائمة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بدرجتين

11/9/2024 2:13:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائما بوجه عام لطيفا فوق معظم المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، ويتوقع في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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