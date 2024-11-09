سفير نيكاراغوا: العلاقة مع فلسطين تاريخية ويجب تعزيزها

MENAFN - Palestine News )

رام الله /PNN-

قال سفير نيكاراغوا لدى دولة فلسطين روبيرتو موراليس، إن القضية الفلسطينية قضية عادلة، يجب توفير الدعم الكامل لها، مؤكداً التضامن الدائم مع الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ودعم نضاله، لنيل حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف موراليس في حديث لبرنامج " مع رئيس التحرير"، عبر تلفزيون فلسطين، إن العلاقة بين فلسطين ونيكاراغوا تاريخية، ويجب تعزيزها باستمرار الدعم لفلسطين في المحافل الدولية"، مؤكداً التزام دولته بدعم القضية الفلسطينية وإدانة الاحتلال الاسرائيلي والدعوة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أنه من خلال حكومة الوحدة الوطنية في نيكاراغوا أكد الشعب النيكاراغوي دعمه الثابت لكافة القرارات الأممية التي تدعو لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية هو أمر أساسي للاعتراف الكامل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، والحصول على الحرية والاستقلال، ويجب أن يتحول إلى قرارات سياسية ملموسة على أرض الواقع.

وقال:" نيكاراغوا مدافع ثابت عن القضية الفلسطينية منذ الثورة الشعبية الساندينية، وأمام الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، قدمنا طلبات لمحكمة العدل الدولية ضد من يدعم اسرائيل"، مشيراً إلى دعم الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية.

وشدد موراليس على أن الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال منذ عقود طويلة، وهذا يستدعي تكثيف الحراك الدولي من أجل تقرير المصير وتحقيق الحرية له.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه بلاده في تعزيز حضور القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وخاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسة الإبادة الجماعية كبيرة ومعقدة، موضحاً أن النفوذ السياسي والاقتصادي للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لاسرائيل بشكل كبير يعقد وصول صوت حكومته لفلسطين في المحافل الدولية، إضافة إلى وجود نظام سياسي دولي مزدوج المعايير، عندما يتعلق الأمر بمحاسبة اسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت موراليس إلى أن الرئيس أورتيغا يدعم حق الشعب الفلسطيني، ويؤكد دائماً على مواصلة دعم بلاده له، ولقضيته العادلة في كافة المحافل الدولية وفي كافة المجالات، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة إلا بتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.

وفي السياق، أكد أن الاستعمار غير قانوني، وغير شرعي، وهو بمثابة اعتداء على الحق الفلسطيني ويمنع إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، لافتاً إلى أن المستعمرات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية هي مخالفة لكافة القوانين الشرعية الدولية.

ودعا إلى حماية حل الدولتين، والتأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وتعزيز تطبيق الاتفاقية الرابعة لجينيف التي تحظر نقل السكان الذين هم تحت الاحتلال وتدمير الممتلكات الثقافية، واستصدار قرارات من الأمم المتحدة تدعو لاحترام مدينة القدس كمدينة فلسطينية.

وأكد على ضرورة إعلاء الأصوات من قبل كافة الدول، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.

ودعا دول أميركا اللاتينية للوحدة، وإعلاء صوت واحد داعم للقضية الفلسطينية، والدعوة لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وإدانة الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.