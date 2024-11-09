الاحتلال يعتقل سيدة من مدينة طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سيدة من مدينة طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت سعاد السلمان (عودة)، بعد مداهمة منزلها في الحي الجنوبي، واستجوابها بشأن شقيق زوجها المطارد.
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أبو زكي فريج في حارة النعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم،
واستجوبت ابنته وهي زوجة المواطن عبد عودة، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
كما داهمت منزل المواطن وائل الشيخ في منطقة جبل السيد في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وقامت بتخريب محتويات منزله واخضعته لتحقيق ميداني.
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