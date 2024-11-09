الاحتلال يعتقل سيدة من مدينة طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سيدة من مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت سعاد السلمان (عودة)، بعد مداهمة منزلها في الحي الجنوبي، واستجوابها بشأن شقيق زوجها المطارد.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أبو زكي فريج في حارة النعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم،

واستجوبت ابنته وهي زوجة المواطن عبد عودة، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما داهمت منزل المواطن وائل الشيخ في منطقة جبل السيد في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وقامت بتخريب محتويات منزله واخضعته لتحقيق ميداني.