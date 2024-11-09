إلغاء المواعيد المقررة في القضية المرفوعة ضد ترامب بشأن انتخابات 2020

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN-ألغت القاضية في محاكمة دونالد بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020،امس الجمعة كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدّم به المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات.

ومُذكّرا بأنه من المقرر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 كانون الثاني/يناير، برر المدعي الخاص جاك سميث طلبه هذا بالحاجة إلى منح الادعاء“الوقت لدرس هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقا لسياسة وزارة العدل”. وقال إنه سيقدم“نتيجة مداولاته” بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر.

وبدأ المحقق الخاص ووزارة العدل مناقشات الأربعاء لوقف الملاحقات الفدرالية بحق ترامب، حسبما ذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس رفضت الوزارة التعليق. وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي جنائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق. وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.

ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه في كل الأحوال إما أن يعين وزير عدل جديدا يقيل جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.