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مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون الثمار في بورين جنوب نابلس

11/9/2024 2:13:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون، في قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في بورين، واعتدوا عليهم،
وأجبروهم على إخلاء أراضيهم، وسرقوا الثمار.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.


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