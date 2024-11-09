مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون الثمار في بورين جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون، في قرية بورين جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في بورين، واعتدوا عليهم،
وأجبروهم على إخلاء أراضيهم، وسرقوا الثمار.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.
وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.
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