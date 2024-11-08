الكويتي سالم الصراف يحقق المركز الأول بالجولة الثانية لبطولة قطر لسباقات (الدريفت)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 8 – 11 (كونا) -- حقق المتسابق الكويتي سالم الصراف من نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات اليوم الجمعة المركز الأول في الجولة الثانية من بطولة قطر لسباقات (الدريفت) للسيارات للموسم (2024 - 2025) في العاصمة القطرية الدوحة.
كما أحرز المتسابق الكويتي محمد خورشيد من نادي باسل المركز الثالث فيما أحرز المركز الثاني من البطولة المتسابق إيهاب فلاح من لبنان أما مسير بوشيبة من نادي باسل الصباح فقد حقق المركز الرابع.
وكان المتسابق الكويتي علي مخصيد حقق المركز الأول في الجولة الأولى الافتتاحية للبطولة في أكتوبر الماضي فيما احرز المتسابق الكويتي سالم الصراف المركز الثاني والعماني احمد العامري المركز الثالث.
وتمتد بطولة قطر لسباقات (الدريفت) على مدار خمس جولات أربع منها تقام في العام الحالي أما الجولة الختامية فستكون في منتصف شهر إبريل المقبل. (النهاية)
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