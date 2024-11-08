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الكويتي سالم الصراف يحقق المركز الأول بالجولة الثانية لبطولة قطر لسباقات (الدريفت)

11/8/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 – 11 (كونا) -- حقق المتسابق الكويتي سالم الصراف من نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات اليوم الجمعة المركز الأول في الجولة الثانية من بطولة قطر لسباقات (الدريفت) للسيارات للموسم (2024 - 2025) في العاصمة القطرية الدوحة.
كما أحرز المتسابق الكويتي محمد خورشيد من نادي باسل المركز الثالث فيما أحرز المركز الثاني من البطولة المتسابق إيهاب فلاح من لبنان أما مسير بوشيبة من نادي باسل الصباح فقد حقق المركز الرابع.
وكان المتسابق الكويتي علي مخصيد حقق المركز الأول في الجولة الأولى الافتتاحية للبطولة في أكتوبر الماضي فيما احرز المتسابق الكويتي سالم الصراف المركز الثاني والعماني احمد العامري المركز الثالث.
وتمتد بطولة قطر لسباقات (الدريفت) على مدار خمس جولات أربع منها تقام في العام الحالي أما الجولة الختامية فستكون في منتصف شهر إبريل المقبل. (النهاية)

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