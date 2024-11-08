الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر أنه قد حان الوقت لتقديم حلول نووية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 8 - 11 (كونا) -- اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أنه قد حان الوقت لتقديم حلول نووية مشيرة إلى أن الزخم الذي تتمتع به الطاقة النووية كمحرك رئيسي نحو تحقيق الحياد الصفري المناخي باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى.
وذكرت الدائرة الإعلامية في الوكالة الذرية أن ذلك جاء في رسالة بعث بها مديرها العام رافائيل غروسي إلى مؤتمر الأمم المتحدة ال29 لتغير المناخ (كوب 29) والذي ستستضيفه (باكو) عاصمة أذربيجان ابتداء من الاثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر وعلى مدى أسبوعين.
ورأى غروسي في رسالته ان الوقت أصبح مناسبا اليوم لتحويل الإجماع التاريخي الذي تم التوصل إليه في دبي خلال العام الماضي إلى عمل ملموس وبالتالي تعزيز الحلول النووية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.
واضاف البيان ان غروسي سيناقش مسألة زيادة التمويل اللازم لتوسيع جميع تقنيات الطاقة منخفضة الكربون بما في ذلك الطاقة النووية لافتا الى ان توقعات الوكالة الأخيرة كشفت زيادة بتوليد الطاقة النووية للعام الرابع على التوالي.
وأشار الى ان السيناريو الأعلى توقع ان تصل القدرة النووية العالمية بحلول عام 2050 إلى ضعف ونصف مستويات اليوم مع مساهمة المفاعلات المعيارية الصغيرة بربع هذا التوسع.
وكشف عن أن غروسي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للسياسة المناخيةالدولية جون بوديستا سيديران خلال المؤتمر جلسة حول تسريع النشر المبكر للمفاعلات المعيارية الصغيرة فيما ستعمل الوكالة على ترويج استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للتكيف مع تغير المناخ ورصده لتحقيق إدارة مستدامة للمياه وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية وتوفير الأمن الغذائي. (النهاية)
ع م ق / ر ج
MENAFN08112024000071011013ID1108867458
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