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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر أنه قد حان الوقت لتقديم حلول نووية

11/8/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 8 - 11 (كونا) -- اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أنه قد حان الوقت لتقديم حلول نووية مشيرة إلى أن الزخم الذي تتمتع به الطاقة النووية كمحرك رئيسي نحو تحقيق الحياد الصفري المناخي باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى.
وذكرت الدائرة الإعلامية في الوكالة الذرية أن ذلك جاء في رسالة بعث بها مديرها العام رافائيل غروسي إلى مؤتمر الأمم المتحدة ال29 لتغير المناخ (كوب 29) والذي ستستضيفه (باكو) عاصمة أذربيجان ابتداء من الاثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر وعلى مدى أسبوعين.
ورأى غروسي في رسالته ان الوقت أصبح مناسبا اليوم لتحويل الإجماع التاريخي الذي تم التوصل إليه في دبي خلال العام الماضي إلى عمل ملموس وبالتالي تعزيز الحلول النووية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.
واضاف البيان ان غروسي سيناقش مسألة زيادة التمويل اللازم لتوسيع جميع تقنيات الطاقة منخفضة الكربون بما في ذلك الطاقة النووية لافتا الى ان توقعات الوكالة الأخيرة كشفت زيادة بتوليد الطاقة النووية للعام الرابع على التوالي.
وأشار الى ان السيناريو الأعلى توقع ان تصل القدرة النووية العالمية بحلول عام 2050 إلى ضعف ونصف مستويات اليوم مع مساهمة المفاعلات المعيارية الصغيرة بربع هذا التوسع.
وكشف عن أن غروسي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للسياسة المناخيةالدولية جون بوديستا سيديران خلال المؤتمر جلسة حول تسريع النشر المبكر للمفاعلات المعيارية الصغيرة فيما ستعمل الوكالة على ترويج استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للتكيف مع تغير المناخ ورصده لتحقيق إدارة مستدامة للمياه وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية وتوفير الأمن الغذائي. (النهاية)

ع م ق / ر ج



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